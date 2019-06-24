Напад на журналіста 24 каналу: суд продовжив підозрюваному запобіжний захід

Сергія Козлюка підозрюють у причетності до нападу на журналіста 24 каналу Вадима Макарюка. Харківський апеляційний суд залишив запобіжний захід для підозрюваного без змін.

Раніше суд обрав для підозрюваного Сергія Козлюка запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю, визначений слідчою суддею Київського райсуду Харкова Світланою Муратовою.

Про нападників: Напад на оператора 24 каналу в Харкові: поліція підготувала вже чотири підозри

21 червня про підозру в причетності до нападу на Макарюка було оголошено ще двом харків'янам. Обрання запобіжних заходів їм обом планується в середу, 26 червня.

У Харкові 8 червня сталися сутички поблизу ринку "Барабашово". Унаслідок цього постраждав оператор 24 каналу Вадим Макарюк, його госпіталізували до реанімації лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Лікарі тоді діагностували геморагічний інсульт, що стався внаслідок крововиливу в мозок після побиття.

В адміністрації ринку запевнили, що до побиття оператора причетна група бійців "Національного корпусу". Організація цю інформацію заперечує.

За фактом самого конфлікту поблизу ринку поліція відкрила кримінальні провадження за групове порушення громадського порядку, умисне легке тілесне ушкодження і блокування транпортних комунікацій.

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Що відомо про сутички на харківскому ринку?Внаслідок конфлікту на території торговельного центру "Барабашово" у Харкові в п’ятницю ввечері, 7 червня, постраждали 9 людей. У поліції повідомляють, що група невідомих із приблизно 50 осіб зайшли на територію ринку для з’ясування спору майнового характеру з підприємцями. Згодом перемови перейшли у конфліктну ситуацію.