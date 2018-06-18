Напад на журналіста в Херсоні: чоловік розповів подробиці про своїх кривдників і показав фото

Херсонський журналіст Сергій Нікітенко переконаний, що на нього напали ті ж самі люди, що раніше скоїли напад на одеського активіста Віталія Устименка. Про це журналіст заявив, отримавши фото з камер спостереження з місця нападу на Устименка.

Про це Нікітенко написав на своїй сторінці у Facebook.

Раніше 24 канал повідомив, що вранці 18 червня у Херсоні невідомі побили місцевого журналіста Сергія Нікітенка. Чоловік вважає, що напад пов'язаний із його професійною діяльністю.

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"Мені скинули фото нападників на Віталія Устименка в Одесі, і я з вірогідністю 90% можу заявити – уранці на мене нападали ці ж люди. Такого збігу просто не може бути. Це означає, що ми маємо справу з чимось серйозним. І це щось постійне поряд з нами", – написав Нікітенко.

Нагадаємо, 5 червня в Одесі двоє невідомих напали з ножем на члена Ради громадського контролю НАБУ, лідера місцевого "Автомайдану", активіста Віталія Устименка.