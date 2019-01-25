Напад на журналістів в Києві: поліція затримала 9 осіб

Поліція Києва затримала дев'ятьох осіб, яких підозрюють в нападі на журналістів, знімальну групу проекту "Стоп корупція" і правозахисників, які знімали сюжет про незаконний видобуток піску. За розбійний напад підозрювані можуть отримати до 10 років ув'язнення.

Усіх дев'ятьох, які назвались охоронцями, поліція затримала на місці події. Одного з них потерпілі впізнали як нападника.

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Як додали в прес-службі столичної поліції, правоохоронці також провелли обшук на території, на яку вказали потерпілі журналісти та правозахисники. В результаті обшуку було вилучено сокиру, газовий балончик, два ножі, три пристрої для відстрілу гумових куль із дозвільними документами, мисливський карабін, стартовий пістолет іноземного виробництва та патрони.

У свою чергу одного з потерпілих доставили у лікарню з черепно-мозковою травмою та опіком слизової оболонки очей. Після надання допомоги він залишив лікарню.

Що сталось із знімальною групою "Стоп корупції"? На журналістів, знімальну групу та правозахисників, які знімали сюжет про незаконний видобуток піску на Видубичах, напали озброєні молодики, які, за словами журналістів, "забезпечували проїзд вантажівкам з награбованими надрами". Одному журналісту вибили зуб, у оператора – черепно-мозкова травма. "Охоронці" також розбили вікна і порубали сокирою машину, на якій активісти привезли журналістів. У одного з побитих забрали сумку з документами і грошима і поїхали.