Напад Росії в Азовському морі: Україна передала в Арбітражний трибунал дані про атаку

Міністерство закордонних справ України 27 листопада скерувало в Арбітражний трибунал інформацію про акт агресії Росії в Керченській протоці. Саме цей трибунал розглядає спір між Україною та РФ щодо порушення останньою Конвенції ООН з морського права в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

24 канал повідомляв, що раніше МЗС України скерувало ноту протесту Росії через арешт полонених українських моряків в окупованому Криму.

Зокрема, відомство звернуло увагу на тривале переслідування українських та іноземних суден, які планують пройти через Керченську протоку до портів Маріуполя, Бердянська та інших українських портів.

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Своїми діями Росія фактично закрила Керченську протоку для всіх суден. Україна та інші прибережні держави Чорного моря, включаючи Європейський Союз та Туреччину, рішуче засудили такі дії і закликають Російську Федерацію забезпечити свободу проходу через Керченську протоку,

– зазначили в МЗС.

Там наголосили, що об’єктом таких зупинок стали тільки ті судна, які прямують до українських портів. Водночас судна, які прямували до російських портів у Азовському морі, не зазнали подібних обмежень.

"Україна заявила протест проти дій Росії, довела їх до відома своїх союзників та шляхом звернення до Арбітражного трибуналу продемонструвала свій намір оскаржити поведінку Росії із застосуванням усіх наявних правових засобів", – додали в МЗС.

Що сталось в Азовському морі? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.