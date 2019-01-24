Напад "тітушок" зі священиком УПЦ МП на парафіян на Вінничині: міністр спорту пригрозив атлетам

У селі Писарівка, що на Вінничині, місцевий священик УПЦ МП привів з собою близько 60 "тітушок". Вони влаштували бійку під час зборів парафіян, на яких вирішувалося питання щодо переходу місцевої парафії до Православної церкви України.

Внаслідок бійки декілька ударів отримав сільський голова Дмитро Науменко та дільничний інспектор. На місце конфлікту викликали додатковий наряд, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Відео сутички парафіян та "тітушок" на Вінничині

Чи були учасники бійки спортсменами – поки невідомо. Однак міністр молоді та спорту Ігор Жданов попередив, що якщо будуть відомі факти участі атлетів у такого роду заходах – вони будуть покарані.

"Наполегливо попереджаю спортивні федерації, атлетів, тренерів, функціонерів: категорично неприйнятним є використання спортсменів для перешкоджання вільному політичному, або релігійному волевиявленню громадян України. Такі хуліганські дії, не лише порушують закон, але й грубо суперечать олімпійським цінностям. Свою категоричну оцінку таким діям даватиме, як Міністерство внутрішніх справ, так і Міністерство молоді та спорту України. Якщо виявиться, що до подібних силових акцій причетні спортсмени збірних команд України, моя реакція, як профільного міністра, буде максимально жорсткою", – заявив Ігор Жданов.

Як відбувається процес переходу парафій до Православної церкви України

Наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. В інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.