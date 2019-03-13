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      Напади на активістів в Одесі замовила ОЗУ Галантерника, – Михайло Кузаконь

      137 Читать новость на русском
      Михайло Кузаконь
      Михайло Кузаконь

      Проросійське організоване злочинне угруповання Володимира Галантерника готує в Одесі нову "російську весну" і фактично створило "Одеську кримінальну республіку".

      Про це повідомив під час брифінгу у місті Києві одеський проукраїнський активіст Михайло Кузаконь, який передав очільникам ГПУ, СБУ, МВС та Національної поліції повідомлення про злочини ОЗУ Галантерника, зокрема про напади та замахи на українських активістів.

      "В Одесі йде справжня війна між патріотами України та сепаратистами на чолі з кримінальними групами, яких підтримує міська влада та місцеві правоохоронні органи. За нападами на проукраїнських активістів стоїть ОЗУ Галантерника . В поданій заяві детально розписаний розподіл ролей в ОЗУ та їх зв'язок, як мінімум, з 14-ма нападами на громадських активістів. Майже всіма нападами та рейдерськими захопленнями керує очільник "силового крила" угрупування Галантеринка – полковник МВС, екс-керівник міліції Одеси Володимир Босенко. Правоохоронний "дах" забезпечення ОЗУ виконує прокурор Одеської області Олег Жученко. Виділення бюджетного фінансування для реалізації злочинних задумів ОЗУ забезпечує мер Одеси Геннадій Труханов", – заявив активіст, якому також неодноразово погрожували та на якого був здійснений замах на вбивство.

      Михайло Кузаконь повідомив, що, крім керівництва правоохоронних органів, відомості про діяльність ОЗУ Галантерника передані членам Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо розслідування справи Катерин Гандзюк. Крім того, повний переклад усіх офіційних документів та звернення щодо міжнародного розслідування буде надісланий посольствам країн Великої сімки.

      "В Одесі "силове крило" ОЗУ Галантерника під прикриттям правоохоронних органів та місцевої влади захопило частину території єдиного в регіоні військового аеродрому "Одеса-Шкільний". На даний момент тітушки у балаклавах продовжують спроби паралізувати його роботу. Одеські правоохоронці замість того, щоб захищати територіальну цілісність України, максимально сприяють сепаратистам та саботують кримінальні справи щодо нападів на українських активістів. Лояльність правоохоронних органів та місцевої влади до ОЗУ Галантерника можуть призвести до чергового спалаху "російської весни" та створення "Одеської кримінальної республіки", що було зупинено силами місцевих активістів у 2014 році. Одесі потрібна допомога всіх небайдужих українців. І в першу чергу – центральних органів правоохоронних структур, їх керівників та народних обранців. Ми, мешканці Одеси, вимагаємо вжити невідкладних заходів, щоб зупинити "російську весну", – підкреслив Михайло Кузаконь.

      Нагадаємо, останнім часом на Півдні України було скоєно замахи на вбивство та напади на наступних журналістів, волонтерів та активістів: Світлану Підпалу, Аліну Радченко, Сергія Стерненка (тричі), Віталія Устименка, Андрія Вагапова, Олега Михайлика, Михайла Кузаконя та Григорія Козьму. Крім того, двох активістів – Катерину Гандзюк і Віталія Олешко – було вбито.

      Довідково

      Михайло Кузаконь – український громадський активіст, який бореться з незаконними рішеннями Одеської міської ради на користь організованого злочинного угрупування Галантерника. Він системно виступає проти незаконних забудов та регулярно викриває зловживання одеської влади у місцевих ЗМІ. Зокрема, разом із іншими одеситами він розкрив схему пограбування міста через купівлю будівлі заводу "Краян" та виділення території єдиного в регіоні військового аеродрому "Одеса-Шкільний" під житлову забудову. За це йому неодноразово погрожували та намагалися вбити.

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      Теги: Новини політики Новини Одеси ГПУ
      Джерело: 24 Канал
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