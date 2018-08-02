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Напади на активістів в Україні: за злочинами можуть стояти іноземні спецслужби

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Третій напад на активістів за менш ніж тиждень. 2 серпня у Одесі вчинили замах на членів "Народного Руху" Михайла Кузаконя та Григорія Козьму. Коли ті сідали у машину, на них на швидкості врізалася вантажівка. Активісти встигли вистрибнути і навіть відкрили вогонь по водієві, який намагався втекти.

В Одесі в тихому провулку 2 серпня напали на представників "Народного руху". Григорій Козьма саме під'їхав автівкою до Михайла Кузакона. Чоловіки мали разом поїхати по справах.

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Аж раптом, коли Михайло сідав в авто, у нього врізається вантажівка.

"Коли вона була десь там, де зараз (показує рукою на вантажівку – 24 канал), я випригнув з машини. Він теж випригнув, розуміючи, що мене в машині немає, він біг уздовж паркану", – розповів потерпілий активіст Григорій Козьма.

Водій вантажівки на ходу вистрибнув з автівки і одразу сів на мопед, який під'їхав за ним. Григорій почав стріляти у втікача.

Так, як тут були діти, я побіг тіршки за ним і два рази вистрілив. Потрапив в нього чи ні – не знаю, але я не почав за ним бігти,
– додав Козьма.

Свідки припускають, що нападників було троє. Адже напередодні перед інцидентом тут проходила людина з телефоном, а потім проїхав мопед, власник якого попросив дітей не гратися на майданчику, бо це небезпечно. Пізніше на цьому ж мопеді водій вантажівки і зник з місця злочину. В поліції розслідують усі обставини нападу. 

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"Зареєстроване кримінальне провадження за фактами замаху на умисне вбивство, там дві кваліфікуючі обставини – замах на двох осіб, а також особливо небезпечним способом", – зазначив начальник Одеської обласної прокуратури Олег Жученко.

Одеса напад
Машина після наїзду

Погрози на адресу Михайла Кузаконя вже надходили неодноразово. Сам він це пов'язує із своєю антикорупційною діяність. Зокрема, спільно із Григорієм Козьмою вони розслідують діяльність міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Я є фігурантом, а точніше, позивачем у справі аеродрому "Шкільний". Ми намагаємось відмінити з нашої точки зору злочинне та антидержавне рішення. Окрім цього я є заявником в НАБУ у справі "Краяна" (кранобудівний завод – 24 канал) всім відомого, де підозрюваний, статус там змінюється постійно у нього, безпосередньо Труханов, мер Одеси,
– підкреслив потерпілий активіст Михайло Кузаконь.

Цього тижня це вже не перший напад на активістів. У вівторок херсонську активістку облили сірчаною кислотою. Зараз вона в Києві на лікуванні в опіковому центрі. Одеський активіст Сергій Стерненко, який сам не так давно потерпів від нападу, переконаний: останні випадки можуть бути між собою пов'язані, адже їх могли замовити одні і тіж сили.

За серією нападів можуть стояти іноземні спецслужби, і особи набагато вищі, ніж міський голова Одеси, чи місцева влада в Харкові, Херсоні. Тобто ми маємо справу з організованою групою осіб, які здійнюють терор по різним містам України,
– наголосив одеський активіст, керівник об'єднання "Небайдужі" Сергій Стерненко.

Тим часом, друзі та активісти самі беруться розслідувати справи нападів на активістів. Оскільки поліція не зуміла розслідувати жодну справу.

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Так, друзі потерпілої херсонської активістки Катерини Гандзюк обіцяють винагоду за дані про нападника – 100 тисяч гривень, та навіть склади фоторобот імовірного зловмисника.

Нагадаємо, 31 липня у Бердянську у подвір’ї власного будинку застрелили місцевого активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат".

Теги: Новини України Новини Одеси Новини Харкова Бердянськ Жертви Напад на Катерину Гандзюк в Херсоні Вбивство Віталія Олешка "Сармата"
Джерело: 24 канал
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