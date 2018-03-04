Напади на культурний центр угорців в Ужгороді: у поліції зробили важливу заяву

Українським правоохоронцям вдалося розкрити обидва напади на Товариство угорської культури в Ужгороді. У підсумку загалом 5 осіб було затримано, щоправда імовірний організатор-іноземець наразі перебуває у розшуку.

Про це повідомив очільник Нацполіції Сергій Князєв на своїй сторінці у Facebook.

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"Щойно оперативники затримали трьох осіб, причетних до нападу на товариство угорської культури 27 лютого. Одного з них затримали у Черкасах, ще двох – у Кропивницькому. Також встановлено можливого керівника таких нападів, його оголошено у розшук", – зауважив головний поліцейський України.

Крім того, за його словами, закарпатським правоохоронцям вдалося встановити громадян Польщі, причетних до підпалу центру 4 лютого.

"Саме цих двох осіб наші польські колеги затримали у Варшаві. Суд Польщі обрав їм запобіжний захід у вигляді 90 діб тримання під вартою. Зараз за підтримки Генеральної прокуратури вирішуємо питання щодо допиту затриманих", – додав він.

Також Князєв наголосив, що на будь-які прояви екстремізму поліція буде реагувати чітко та безкомпромісно.