Напади на культурний центр угорців в Ужгороді: у поліції зробили важливу заяву
Українським правоохоронцям вдалося розкрити обидва напади на Товариство угорської культури в Ужгороді. У підсумку загалом 5 осіб було затримано, щоправда імовірний організатор-іноземець наразі перебуває у розшуку.
Про це повідомив очільник Нацполіції Сергій Князєв на своїй сторінці у Facebook.
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"Щойно оперативники затримали трьох осіб, причетних до нападу на товариство угорської культури 27 лютого. Одного з них затримали у Черкасах, ще двох – у Кропивницькому. Також встановлено можливого керівника таких нападів, його оголошено у розшук", – зауважив головний поліцейський України.
Крім того, за його словами, закарпатським правоохоронцям вдалося встановити громадян Польщі, причетних до підпалу центру 4 лютого.
"Саме цих двох осіб наші польські колеги затримали у Варшаві. Суд Польщі обрав їм запобіжний захід у вигляді 90 діб тримання під вартою. Зараз за підтримки Генеральної прокуратури вирішуємо питання щодо допиту затриманих", – додав він.
Також Князєв наголосив, що на будь-які прояви екстремізму поліція буде реагувати чітко та безкомпромісно.
Нагадаємо, уранці 4 лютого в Ужгороді невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у приміщення будівлі, в якій розташовується Угорське культурне товариство. Оскільки вікно було подвійним, тому розбилося лише перше зовнішнє скло, а сама пляшка не потрапила в приміщення. У підсумку обгоріла лише рама зовнішнього вікна.
Згодом очільник Закарпаття Геннадій Москаль заявив, що це здійснили двоє поляків – 21-річний Адріан Марглевскі та 25-літній та Томаш Рафал Шімков’як. Вони представники радикального польського угрупування "Фаланга", чиї члени брали участь у війні на Донбасі на боці бойовиків.
Уночі проти 27 лютого відбулась повторна спроба спалити будівлю, в якій розташовується Угорське культурне товариство. Цілком імовірно, займання сталося через кинутий коктейль Молотова. Сайт "24" також публікував відео цієї атаки.