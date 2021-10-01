Нападки псевдоактивістів: багаторічне блокування підприємств Кривого Рогу

Як з'ясувалося, схема була однакова, а саме численними перевірками та судовими справами перешкоджали роботу підприємств. Їх порушували на підставі фальшивих скарг.

"Від небайдужих… з активною громадською позицією людей. Люди з незрозумілими адресами в Кривому Розі, які ніякого відношення до нашого підприємства не мають, і навіть в території, де воно розташоване, почали писати папери про, скажімо так, порушення у нашій діяльності", – розповів головний інженер ТОВ "Рудомайн" Сергій Генкуленко.

Юристи впевнені, що переговори з екорейдерами – неможливі, оскільки ті постійно будуть шукати привід, аби знову атакувати підприємство.

Якщо навіть існує питання чи проблема на виробництві – ми її усуваємо, закупляється обладнання, модернізовується абсолютно все. Через тиждень-два знову почнеться ще якась вимога...Тому питання у протиправності таких вимог,

– пояснив партнер адвокатського об'єднання Іван Проданик.

Правники наголошують, що такі псевдоактивісти вперто не помічають справжній екологічних проблем. Наприклад, катастрофічне зменшення ресурсів питної води або рекордна загазованість повітря автотранспортом.