Нападник на Мирошниченка: Ніякої мови не було, я – патріот України і говорив він російською

Микола Барабаш, один із нападників на активіста та волонтера Артема Мирошниченка, переконує, що побили вони його із фігурантом цієї справи Олександром Баришком не за мову. Однак через що, відповіді не дав. Також він називає себе патріотом України.

Як наголосив зловмисник у коментарі "Вільному радіо", "жодного нападу на Мирошниченка через українську мову не було" (версію, що побиття сталося через українську мову, висувають слідство та ЗМІ – 24 канал). А на питання "Через що почалося все", відповісти він не зміг. Водночас хлопець усе ж визнав свою провину.

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Хочу сказати, що мені дуже шкода за цей вчинок. Я каюсь у своїх діях. Я не хотів, щоб так сталося. Я не знав що це за людина, я тільки бачив силует. Він був одягненим весь у чорне, я не міг зрозуміти хто він. Я не уявляв собі, я не знав хто він. Людина, яка є вартою поваги, патріот України і так далі. Я не думав, що так все буде, мені щиро шкода,

– підкреслює Барабаш.

Хлопець розповів, що Баришок не відмовляв його бити Артема, щоправда все ж керував ним, у той момент. Він запевняє, що у момент нападу вони з Мирошниченко не спілкувалися. Натомість Баришок раніше зазначав, що вони кричали на Артема та спілкувались з ним.

"Я не спілкувався з ним. Олександр спочатку пішов розмовляти з ним. Потім він забрав у нього речі. У мене ж немає такої звички чужі речі чіпати. Він казав мені постій в стороні, мені треба поговорити. І у них почався конфлікт", – переконує Барабаш.

За його словами, Мирошниченко з ними спілкувався не українською, а російською. Хлопець припускає, він так робив, бо вони спершу звернулися до нього саме російською.

Зловмисник додає, що нікого добивати не хотів і навіть таких думок не було. Задоволення від побиття не отримував. Водночас Барабаш каже, що Баришок його постійно підбурює щось робити, і того вечора казав залишитись, бо йому нудно та він хоче пошукати пригод.

Також він зізнався, що тюремний термін його лякає. Крім того, Барабаш відчуває напруження та хвилюється під час судових засідань. Щодо свого майбутнього відповісти не може. Раніше хотів стати вчителем фізичного виховання.

В училище я лише вступив, особливих оцінок немає. Ще мало провчився, на стадії ознайомлення. В школі у мене були гарні оцінки. Я – патріот України. Я ходив і плів сітки також, я ходив з прапором своїм навколо школи зі своїм класом. Щодо перекладача на засіданнях, то ч знаю українську, але між друзями спілкуюсь російською. Мені просто простіше було російською пояснити словами, бо я б плутався. Мені запропонували перекладачів, але я не просив його,

– каже Барабаш.

11 грудня Донецький апеляційний суд у Бахмуті переглянув Барабашу запобіжний захід і заарештував до 29 січня 2020 року без права внесення застави. Щодо Баришка, то 7 грудня Артемівський міськрайонний суд відправив його на 2 місяці в СІЗО також без права внесення застави.

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Що відомо про напад на Артема Мирошниченка та подальшу смерть активіста

На Артема Мирошниченка напали 29 листопада у Бахмуті на Донеччині. Одним із нападників виявився 16-річний боєць ММА, не професійний спортсмен, Микола Барабаш. Хоча хлопець переконує, що займався цим спортом давно. Спершу була версія, що за інцидентом спостерігав ще один неповнолітній – Олександр Баришок. Щоправда, на засіданні суду з матеріалів справи стало відомим, що били Мирошниченка обидва хлопці. Це, зокрема, зафіксували відеокамери з будинків поряд та відеореєстратор з машини, яка була припаркованою біля місця події. Крім того, мати Баришка на суді згадала, що в день нападу син із другом прийшли до них додому, а їхні руки були в крові, водночас знайомий Олександра пропонував повернутись та добити когось.

За даними поліції, Барабаш був напідпитку та вирішив випробувати відомі йому прийоми. Сам зловмисник підтвердив, що був трохи п'яним, однак жодних бійцівських прийомів не відпрацьовував. Також слідство вважає, що нападники хотіли пограбувати чоловіка, але не змогли забрати сумку. Тоді вони залишили непритомного активіста та пішли додому. Приводом для нападу стало те, що Артем говорив українською.

Побитого Мирошниченка помітила продавчиня з кіоску неподалік. Чоловік виявився їй знайомим, але жінка пішла до його родичів, які вже і викликали "швидку" та поліцію. Після побиття чоловік потрапив до лікарні. Йому тут зробили операцію, але після неї він упав у кому. 6 грудня про смерть Артема повідомив його брат Сергій Мирошниченко. На своїй фейсбук-сторінці він попросив припинити надсилати допомогу братові, бо той помер.

Артем Мирошниченко був бахмутським активістом і волонтером. З 2014 року почав плести маскувальні сітки для військових, що воюють на Донбасі. А в 2015 році допомагав пораненим бійцям у шпиталі.