Нападник "Шахтаря" перейшов у закордонний клуб, де вже грають двоє українців
Вихованець донецького "Шахтаря" Сергій Гринь, який цей сезон грав в оренді за "Арсенал-Київ", виступатиме в чемпіонаті Данії. Сергій став повноцінними гравцем данського "Вайле".
Українець підписав контракт на 2,5 роки, повідомляє офіційний сайт "Вайле".
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"Я щасливий стати гравцем "Вайле". До укладення контракту я розмовляв з Владісом Еммерсоном і Владленом Юрченком (обидва виступають за "Вайле", – Спорт24.), вони позитивно вплинули на мій вибір. Було цікаво почути про плани клубу на сезон, я приїхав в амбітний і професійний данський клуб, де є найкращі умови для мого майбутнього розвитку, як футболіста й людини", – сказав Гринь.
"Вайле" йде на передостанньому, 13-му, місці в чемпіонаті. У поточному сезоні 24-річний нападник зіграв 8 матчів за "Арсенал-Київ" і забив 4 голи.
Нагадаємо, що у вихованця донецького "Шахтаря" Сергія Гриня закінчився контракт з клубом і він став вільним агентом. Частину сезону футболіст на правах оренди провів у "Арсеналі", однак відмовився продовжувати кар'єру в київському клубі.