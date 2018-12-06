Нападник збірної України отримав новий варіант для продовження кар'єри

Український форвард Євген Селезньов отримав ще один варіант для продовження кар'єри в новому клубі.

Футбольний агент Ахмет Булут, який представляє в Туреччині інтереси Селезньова, запропонував послуги свого клієнта "Гезтепе", повідомляє Yeni Asir.

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Напередодні ввечері Булут провів зустріч з президентом "Гезтепе", на якій обговорив варіант переходу Селезньова в цей клуб у січневе трансферне вікно.

Водночас відзначається, що варіант з "Галатасараєм", про який раніше повідомляли турецькі ЗМІ, нині вже не розглядається.

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Щодо Селезньова, то він у цьому сезоні зіграв за свою команду у десяти матчах. У першому з них зумів виграти Суперкубок Туреччини саме у грі проти "Галатасарая". Нападник відзначився голом у цьому матчі. Хоча згодом старт сезону в українця вийшов неоднозначним – у матчі проти "Різеспора" він плюнув у обличчя суперника, за що отримав червону картку та чотири матчі дискваліфікації. А на початку листопада отримав травму, яку досі заліковує.

Варто зазначити, що чутки раніше неодноразово пов'язували українця саме з "Галатасараєм" – клубом, за який Селезньов давно мріє виступати.