Нападника, яким цікавилося "Динамо", продадуть тільки в Європу

Віце-президент "Карпат" Олег Смалійчук спростував чутки про перехід півзахисника Мар'яна Шведа в "Динамо".

Смалійчук у програмі "Моя гра" розповів Аллі Бублій, що "Карпати" планують продати Шведа європейському клубу.

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"Інформація про перехід Шведа в "Динамо" абсолютно неправдива. При всій повазі до "Динамо", ми дивимося в сторону Європи. У нас є ідеї, ми хочемо, щоб наші молоді виконавці мали шанс їхати в європейські чемпіонати, а звідти поверталися і допомагали збірній України ставати сильнішою", – заявив Смалійчук.

Окрім того він додав, що відступні за Шведа залежить від того, з якого чемпіонату прийде пропозиція. "Умовний "Шахтар" може заплатити десять (мільйонів євро, - ред.)", - розповів Смалійчук.

Раніше ЗМІ повідомляли, що нападник "Карпат" і збірної України Мар'ян Швед може стати гравцем київського "Динамо".