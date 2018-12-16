19:30
16 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько
      Вєсті Кремля
      18:03, 15 грудня
      Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Нападника, яким цікавилося "Динамо", продадуть тільки в Європу

      122 Читать новость на русском
      Мар'ян Швед
      Мар'ян Швед / UA-Football

      Віце-президент "Карпат" Олег Смалійчук спростував чутки про перехід півзахисника Мар'яна Шведа в "Динамо".

      Смалійчук у програмі "Моя гра" розповів Аллі Бублій, що "Карпати" планують продати Шведа європейському клубу.

      Читайте також: Молодим лідером "Карпат" цікавиться бельгійський клуб

      "Інформація про перехід Шведа в "Динамо" абсолютно неправдива. При всій повазі до "Динамо", ми дивимося в сторону Європи. У нас є ідеї, ми хочемо, щоб наші молоді виконавці мали шанс їхати в європейські чемпіонати, а звідти поверталися і допомагали збірній України ставати сильнішою", – заявив Смалійчук.

      Окрім того він додав, що відступні за Шведа залежить від того, з якого чемпіонату прийде пропозиція. "Умовний "Шахтар" може заплатити десять (мільйонів євро, - ред.)", - розповів Смалійчук.

      Раніше ЗМІ повідомляли, що нападник "Карпат" і збірної України Мар'ян Швед може стати гравцем київського "Динамо".

      Теги: Футбол Спорт Динамо ФК Карпати
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Оголошення глави Єдиної помісної церкви та ультиматум Вашингтона для Росії – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Оголошення глави Єдиної помісної церкви та ультиматум Вашингтона для Росії – топ-5 відео тижня
      9
      Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      14 грудня , 15:05 Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      Євгенія Мазур 1
      Топ-10 найвпливовіших жінок світу 2018 року
      сьогодні , 18:02 Топ-10 найвпливовіших жінок світу 2018 року
      Марія Ягодка 180
      Підступний план Порошенка: як президент хоче заслужити лояльність Трампа і позбутися Ситника
      сьогодні , 17:00 Підступний план Порошенка: як президент хоче заслужити лояльність Трампа і позбутися Ситника
      Сергій Лещенко 540
      Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24
      сьогодні , 16:08 Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24
      3843
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Валентіно Россі у 2011 році перейде в "Ducati"
       1 липня 2010 , 18:17
      Тенісист Дель Потро зіграв 5 тай-брейків за 3 матчі на Erste Bank Open
       21 жовтня 2012 , 08:08
      "Шахтар" таки гратиме ігри ЛЧ в Румунії
       3 липня 2014 , 22:01
      Хавбек "Шахтаря": Пропозиції з Росії навіть не розглядав
       28 грудня 2015 , 22:01
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук