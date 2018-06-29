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Нападники на табір ромів у Львові скопіювали дії російських радикалів, – екс-боєць АТО

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Нападники на табір ромів у Львові назвали себе членами організації "Твереза та зла молодь"
Нападники на табір ромів у Львові назвали себе членами організації "Твереза та зла молодь" / Фото з вільних мереж

Молоді зловмисники, які розгромили табір ромів у Львові, копіювали дії російських ультраправих радикалів. Цей інцидент використає російська пропаганда.

Таку думку висловив екс-боєць АТО Владислав Овчаренко, повідомляє "Обозреватель".

"Проблема в тому, що йде підміна понять навіть у цієї молоді зі Львова. Вона чомусь копіює російських правих радикалів. Чому вони не копіюють своїх дідів, які в лісах воювали за Україну, у яких є свій історичний досвід родичів, які були в УПА або в ОУН? Там є абсолютно нормальний приклад", – заявив Овчаренко.

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Він також нагадав, що затримані у цій справі особи належали до незареєстрованої організації "Твереза ​​і зла молодь".

Їх інтернет-паблік спочатку мав російську назву... Потім була інформація, що він був перейменований кілька тижнів тому українською мовою, змінив назву. Це вже викликає питання – у Львові на 27-у році незалежності читають російський паблік "Трезвая и​ злая молодежь"? Доброго ранку, хочеться сказати,
– заявив екс-учасник АТО.

Він також припустив, що російська пропаганда може використати інцидент з нападом на табір ромів у Львові, щоб укотре "роздути" істерію навколо того, що "в Україні фашисти і радикали".

"Щоразу, коли щось таке трапляється, російські ЗМІ починають цілу істерику, повністю присвячують свої ефіри Україні. Росія вміє грати вдовгу. Всі найкращі фахівці КДБ з інформаційної війни залишилися в Росії", – додав Овчаренко.

Нагадаємо, 23 червня у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані.

Нападників затримали правоохоронці. Суд взяв під варту 8 зловмисників, яким загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.

У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування "Твереза та зла молодь".

Теги: Новини України Новини Росії Роми Новини Львова Російська пропаганда УПА
Джерело: 24 Канал
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