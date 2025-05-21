Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на El País.

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Нападників на Портнова могло бути кілька

За даними видання, Андрій Портнов збирався сісти у Mercedes, коли до нього підійшли 2 або 3 нападників і здійснили 5 пострілів. Щонайменше 3 з них в голову. Журналісти зазначили, що "одна куля стала смертельною".

Нападники втекли з місця подій у лісисту місцевість. Поки нікого не затримано. Поліція не деталізує тип зброї, адже розслідування тільки почалося.

Відомо, що стрілянина сталася біля Американської школи в Мадриді близько 9 години ранку за місцевим часом.

Місцеві ЗМІ також писали, що Портнова міг вбити чоловік, який перебував поруч зі школою на мотоциклі.

Зауважимо, джерела 24 Каналу в Силах безпеки і оборони підтвердили смерть Портнова.