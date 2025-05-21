Нападників могло бути 2 або 3, – іспанські ЗМІ про вбивство Портнова
- В Іспанії вбили колишнього радника Януковича Андрія Портнова.
- За даними ЗМІ, нападників могло бути двоє або троє.
В Іспанії вранці 21 травня вбили колишнього радника президента-втікача Януковича. Нападників на Андрія Портнова могло бути двоє або троє.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на El País.
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Нападників на Портнова могло бути кілька
За даними видання, Андрій Портнов збирався сісти у Mercedes, коли до нього підійшли 2 або 3 нападників і здійснили 5 пострілів. Щонайменше 3 з них в голову. Журналісти зазначили, що "одна куля стала смертельною".
Нападники втекли з місця подій у лісисту місцевість. Поки нікого не затримано. Поліція не деталізує тип зброї, адже розслідування тільки почалося.
Відомо, що стрілянина сталася біля Американської школи в Мадриді близько 9 години ранку за місцевим часом.
Місцеві ЗМІ також писали, що Портнова міг вбити чоловік, який перебував поруч зі школою на мотоциклі.
Зауважимо, джерела 24 Каналу в Силах безпеки і оборони підтвердили смерть Портнова.