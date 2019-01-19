Нападником "Динамо" цікавиться чемпіон Парагваю

Нападник київського "Динамо" Дерліс Гонсалес, який нині виступає за бразильський "Сантос" зацікавив чемпіона Парагваю "Олімпію" з Асунсьйона.

Про це повідомив представник 24-річного парагвайця Реджіс Маркес.

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Я не кажу, що варіант з Парагваєм далекий від реальності. Будь-які переговори будуть ускладнені тим, що Дерліс виступає в "Сантосі" на правах оренди, і у нього є певні контрактні обов'язки перед клубом,

– цитує слова агента 970 AM.

Зазначимо, що оренда Гонсалеса в "Сантосі" розрахована до липня 2020 року. У "Динамо" до цього ж терміну на умовах позики відправився Вітор Буено, який поки так і не зміг пробитися в першу команду "біло-синіх".

Раніше сам Гонсалес заявляв про те, що хоче покинути "Сантос", а також не бажає повертатися в Україну.

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