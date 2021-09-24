Напали на харківську швидку допомогу: чоловік бив водія та його авто

У Харкові 23 вересня невідомий напав на водія швидкої та його автомобіль. Карета швидкої тоді якраз приїхала на виклик.

Це сталося приблизно об 11 годині вечора. Зловмисник у момент скоєння нападу був напідпитку.

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Водій швидко зреагував

Чоловік почав агресивно поводитись та кидатися на водія. Після цього він також намагався пошкодити швидку. Як саме він це робив – не повідомили.

Проте водій швидко зрозумів, до чого все йде. Тому вирішив одразу переставити авто на безпечну відстань. Після цього, він викликав поліцію, яка прибула туди приблизно через 5 хвилин. Чим все завершилося – невідомо.

Схожий випадок раніше

15 вересня скоїли інший напад на харківську швидку допомогу. У цей день вона приїхала забирати хворого. Водій пішов допомогти фельдшерам і залишив авто без нагляду.

У цей момент туди прибігло кілька хуліганів, які вирішили трощити швидку допомогу. Вони били автомобіль ногами та палицями. Збоку стояло багато людей, проте ніхто не намагався зупинити правопорушення.

Читайте повний текст допису Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харкова:

І знову напад на члена бригади ЕМД та пошкодження спеціалізованого авто. На жаль, останнім часом почастішали випадки агресивного, неадекватного відношення до медичних працівників та майна Центру ЕМД. Так, 23.09.21 р. о 22:48 під час перебування бригади ЕМД 303 на виклику в одному з районів м. Харкова, невідомий чоловік, перебуваючи у стані хмільного сп‘яніння, почав агресивно поводитись стосовно водія ЕМД, кидатись на авто, намагаючись його пошкодити. Водій спеціалізованого авто ЕМД оперативно зреагував, переставив авто на безпечну відстань та викликав поліцію, яка прибула на місце через 5 хвилин. Наразі триває перевірка. Вкотре закликаємо всіх з повагою ставитися до роботи та майна служби екстреної медичної допомоги, працівники якої у режимі 24/7 рятують людські життя!