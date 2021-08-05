Написи на стінах робили фарбою в аерозольних балончиках. Усі зловмисники були в масках.

Теж її заклад У Харкові підпалили кафе депутатки від ОПЗЖ: фото

Яка причина такого вчинку

Зловмисники написали на стінах "Злодій", а також "офшор Скоробагача". Згодом неочікувані гості пояснили, чому вони це роблять. Вони заявили баристі закладу, що через це кафе відмивають гроші. Мовилося про кошти, які нібито зароблені незаконним шляхом.



Бариста закладу, який обмалювали / Фото твітера "Х***ый Харьков"

Хто такий Скоробагач

Депутатка є дочкою колишнього замісника голови Харківської облради Володимира Скоробагача. Цей чоловік теж був лідером фракції "Відродження", яка балотувалася на місцевих виборах до облради 2020 року.

Тоді цей політик відзначився "гречкосійством". А саме, він під час карантину вручав подарунки багатодітним сім’ям.

"Харківський антикорупційний центр" повідомляв, що чоловік отримав у подарунок від своєї 19-річної доньки приміщення вартістю 1,5 мільйона гривень. Про це свідчили зміни в декларації, яку чиновник оприлюднив 26 грудня 2016 року.



Один із написів на стінах закладу / Фото твітера "Х***ый Харьков"

Не перший випадок

Марія Скоробагач 27 травня повідомила, що її заклад намагалися підпалити.

Вона про це написала у своєму фейсбуці, проте згодом видалила допис.

За її словами, невідомі тоді пошкодили кафе Foodies Talks біля станції метро "Архітектора Бекетова".

Там нібито облили двері легкозаймистою сумішшю та підпалили її.

Однак пожежа не почалася.

Туди швидко прибули працівники служби охорони та все погасили.