Напали на ветерана АТО Ворошнова через зауваження щодо ПДР: може бути причетним депутат

Жорстоко побили гравця молодіжної збірної України з хокею та ветерана війни на Донбасі Миколу Ворошнова. Напали на нього через конфлікт на дорозі. Інцидент трапився уранці 11 лютого у Києві, а саме в мікрорайоні Позняки перед виїздом на Дарницький міст. До нападу може бути причетним депутат.

Як написав Ворошнов у фейсбуці, побили його за зауваження про порушення правил дорожнього руху. Нападниками виявилися чоловік, що мав на піджаку депутатський значок, і його охоронець.

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Я їхав головною, а воно вискакувало праворуч з-під знаку. Довелося гальмувати. Почав йому сигналити, вказуючи цим своє незадоволення подібною поведінкою на дорозі. Підрізавши мене, авто загальмувало, з нього вискочили двоє. Водій: представницької зовнішності, з депутатським значком на відвороті піджака, а з пасажирського місця – охоронець у плащі з "вухом", який одразу "обозначив" наявність вогнепальної зброї,

– розповів він.

Далі між ними виникла нетривала словесна перепалка на підвищених тонах. А потім ветеранові АТО завдали кілька ударів з усіх боків. У підсумку Ворошнову розбили до крові губу та ніс, а також зламали пів зуба. Фото та відео наслідків нападу він оприлюднив у мережі.

Потерпілий додав, що правоохоронців не викликав і заяву в поліцію не писав, оскільки не вірить в українське правосуддя. Щодо одного з нападників, то на сайті Верховної Ради колишній боєць не знайшов схожої особи. Натомість опублікував дані про машину, на які ті їхали – це чорний позашляховик: або Porsche Cayenne, або Range Rover, у номерному знаку є цифри 7747.

Також він повідомив, що кілька водіїв машин, які проїздили повз, усе це знімали. Тому у мережі можна натрапити на відповідні відео.

До слова, нещодавно в Дніпрі у одній з маршруток стався конфлікт між ветераном війни на Донбасі та водієм. Останній різко відреагував на посвідчення учасника бойових дій. Зауважимо, що ветеран війни на Донбасі має інвалідність – він втратив ногу. Зрештою за нього заступилася дівчина, і в маршрутці спалахнула словесна перепалка між водієм та пасажирами.