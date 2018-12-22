Напав із ножем на дитину: у Києві арештували поліцейського, який пограбував 12-річну дівчинку

Печерський райсуд Києва арештував поліцейського, який із ножем напав на 12-річну дівчинку та пограбував її. Правоохоронець відібрав у дитини мобільний телефон, на щастя, його на місці інциденту спіймали перехожі.

Про арешт поліцейського повідомляє прес-служба прокуратири міста Києва.

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Розбійний напад стався 20 грудня біля кінотеатру "Тампере". 22-річний працівник правоохоронного органу напав на дівчинку, яка поверталась додому парком. Погрожуючи ножем, поліцейський заволодів мобільним телефоном дитини та намагався втекти, проте його встигли затримати перехожі, які стали свідками нападу,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що раніше мама дівчинки, на яку напав поліцейський, розповіла деталі інциденту на своїй Facebook-сторінці.

На мою молодшу дочку Яну (12 років), в парку за кінотеатром "Тампере" о 18:00 напали двоє дорослих хлопців 19 та 26 років. Терзали, погрожували ножем в обличчя і вимагали віддати телефон. Дитина пручався, вони її повалили на сніг закрили рот рукою і відібрали телефон. Той, який постарше, працює в органах (конвойний полк), одружений, має маленьку дитину 10 місяців,

– розповіла Наталя Саргсян.

Відомо, що чоловік намагався скористатись своїм статусом поліцейського та службовим посвідченням, щоб уникнути відповідальності.

Наразі правоохоронцю інкримінують вчинення злочину, передбаченого статтею "Розбій". Досудове розслідування триває.