Напав на стоматолога та мало не зарізав: на Львівщині лівієць вимагав безкоштовного лікування

У Львівські області лівієць мало не зарізав стоматолога. Встромив лікарю ножа в шию, бо хотів, щоб той лікував безкоштовно. Лише дивом лезо не зачепило сонну артерію. Як себе зараз почуває постраждалий та яке покарання світить нападнику - з'ясовували журналісти 24 каналу.

Листоноша Леся Дуда бачила усе на власні очі. Адже інцидент відбувся просто на сходах будівлі, де розташоване поштове відділення.

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"Лікар оборонявся від нього. Він відступав, а той напором йшов. Такий холоднокровний. Просто вдарив і пішов спокійно", – розповіла очевидиця Леся Дуда.

Місцеві кажуть, конфлікт між чоловіками назрівав давно. Напружені розмови між ними траплялись і раніше, але тоді обходилось без крові.

А перед тим тиждень до того ще сусідка бачила як цей Таржиман кидав камінь у вікно лікарю. Два рази кидав, бо ще бачила і нянька з садочка. Той хотів, щоб йому лікували зуби безкоштовно. Проте за матеріали треба платити. Зараз немає, щоб зовсім все безкоштовно,

– додала керівниця поштового відділення Уляна Коваль.

Пораненого лікаря одразу повезли у Городоцьку центральну лікарню. Чоловіка прооперували і він вже прийшов до тями, тому зараз загрози життю нема.

"Ніж потрапив буквально два сантиметри від сонної артерії. Була кровотеча на зовні та в рот. Якщо б було пошкодження сонної артерії загальної, то його б не довезли. Він би помер на місці", – пояснив завідувач реанімаційного відділення Городоцької ЦРЛ Андрій Малахівський.



Лікар Андрій Малахівський

Іноземець мешкав в селищі Мшана близько десяти років. Мав безтермінову посвідку та отримував пенсію. Сусіди на нього досі не скаржились. Нападника вже затримали правоохоронці й тепер йому мають оголосити про підозру.

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"Повідомлено посольство Лівії та захисника. Протягом 24 годин йому буде вручена підозра й тільки тоді ми його зможемо опитати", – заявила слідча Городоцького відділення поліції Анна Бундзило. За різанину нападнику загрожує до 10 років в'язниці.