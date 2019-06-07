12:18
7 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російська отвєтка "Чорнобилю". Країна заборон
      Вєсті Кремля
      00:38, сьогодні
      Вєсті.UA: Як створюються політичні партії. У чому Луценко підозрює Ющенка
      Вєсті.UA
      00:06, сьогодні
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Напав на стоматолога та мало не зарізав: на Львівщині лівієць вимагав безкоштовного лікування

      427 Читать новость на русском

      У Львівські області лівієць мало не зарізав стоматолога. Встромив лікарю ножа в шию, бо хотів, щоб той лікував безкоштовно. Лише дивом лезо не зачепило сонну артерію. Як себе зараз почуває постраждалий та яке покарання світить нападнику - з'ясовували журналісти 24 каналу.

      Листоноша Леся Дуда бачила усе на власні очі. Адже інцидент відбувся просто на сходах будівлі, де розташоване поштове відділення.

      Читайте також: Жінка записала прощальне відео та вистрибнула із 14 поверху в Києві: фото

      "Лікар оборонявся від нього. Він відступав, а той напором йшов. Такий холоднокровний. Просто вдарив і пішов спокійно", – розповіла очевидиця Леся Дуда.

      Місцеві кажуть, конфлікт між чоловіками назрівав давно. Напружені розмови між ними траплялись і раніше, але тоді обходилось без крові.

      А перед тим тиждень до того ще сусідка бачила як цей Таржиман кидав камінь у вікно лікарю. Два рази кидав, бо ще бачила і нянька з садочка. Той хотів, щоб йому лікували зуби безкоштовно. Проте за матеріали треба платити. Зараз немає, щоб зовсім все безкоштовно,
      – додала керівниця поштового відділення Уляна Коваль.

      Пораненого лікаря одразу повезли у Городоцьку центральну лікарню. Чоловіка прооперували і він вже прийшов до тями, тому зараз загрози життю нема.

      "Ніж потрапив буквально два сантиметри від сонної артерії. Була кровотеча на зовні та в рот. Якщо б було пошкодження сонної артерії загальної, то його б не довезли. Він би помер на місці", – пояснив завідувач реанімаційного відділення Городоцької ЦРЛ Андрій Малахівський.

      Андрій Малахівський
      Лікар Андрій Малахівський

      Іноземець мешкав в селищі Мшана близько десяти років. Мав безтермінову посвідку та отримував пенсію. Сусіди на нього досі не скаржились. Нападника вже затримали правоохоронці й тепер йому мають оголосити про підозру.

      Читайте також: Під Києвом водій збив трирічну дівчинку та її маму: що відомо

      "Повідомлено посольство Лівії та захисника. Протягом 24 годин йому буде вручена підозра й тільки тоді ми його зможемо опитати", – заявила слідча Городоцького відділення поліції Анна Бундзило. За різанину нападнику загрожує до 10 років в'язниці.

      blog_ava
      Зеленський зреагував на артобстріл: на такі дії наша армія відповідатиме з усією потужністю
      сьогодні
      6793
      Теги: Новини України Кримінальні новини Кримінал Новини Львова Львівська область
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні
      сьогодні , 09:30 Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні
      Тетяна Мартинюк 899
      Торгівля з ОРДЛО та заборона на вогонь – перший етап поразки України
      сьогодні , 08:40 Торгівля з ОРДЛО та заборона на вогонь – перший етап поразки України
      Олексій Чибісов 1167
      Рада схвалила процедуру імпічменту: які повноваження мають Тимчасові слідчі комісії
      сьогодні , 00:59 Рада схвалила процедуру імпічменту: які повноваження мають Тимчасові слідчі комісії
      Анна Калюжна 745
      Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      6 червня , 22:00 Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      Злой Одессит 2703
      Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
      6 червня , 21:05 Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
      1712
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук