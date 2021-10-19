Напередодні опалювального сезону відключили від газу ціле село: СБУ відкрила кримінальну справу
Джерело:СБУ
У селі Благодатне, що на Харківщині, напередодні опалювального сезону відключили газопостачання. Служба безпеки відкрила кримінальну справу для того, щоб з'ясувати всі обставини інциденту.
Згідно з інформацією правоохоронців, посадовці АТ "Харківгаз" вимагали додаткові гроші від споживачів, заявляючи, що у винні в піднятті цін президент України та керівництво держави.
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"Це спричинило численні акції протесту місцевих жителів та перекриття важливих автомобільних шляхів", – зазначили у Службі безпеки України.
Відключили від газу ціле село
За інформацією СБУ, посадовці АТ "Харківгаз" залишили без газу ціле село на початку жовтня. Це відбулося під виглядом ремонтних робіт,
– повідомили правоохоронці.
Одразу після відключення, мешканцям села висунули вимогу:
- Підписати додаткову угоду на ще одну, неіснуючу раніше послугу з обслуговування внутрішньобудинкових систем;
- Платіжка для кожної сім'ї мала б зрости на 1 200 – 1 800 гривень на рік.
Представники АТ "Харківгаз" відмовлялись подавати газ до населеного пункту без того, щоб кожен мешканець села підписав цей договір.
Тобто, користуючись монопольним становищем та потребою населення у газі на початку опалювального сезону, поставили людей в безвихідне становище.
СБУ відкрила кримінальну справу
СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею про "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).
- Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.
- Досудове розслідування триває, вивчаються всі обставини цієї ситуації.