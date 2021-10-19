Напередодні опалювального сезону відключили від газу ціле село: СБУ відкрила кримінальну справу

У селі Благодатне, що на Харківщині, напередодні опалювального сезону відключили газопостачання. Служба безпеки відкрила кримінальну справу для того, щоб з'ясувати всі обставини інциденту.

Згідно з інформацією правоохоронців, посадовці АТ "Харківгаз" вимагали додаткові гроші від споживачів, заявляючи, що у винні в піднятті цін президент України та керівництво держави.

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"Це спричинило численні акції протесту місцевих жителів та перекриття важливих автомобільних шляхів", – зазначили у Службі безпеки України.

Відключили від газу ціле село

За інформацією СБУ, посадовці АТ "Харківгаз" залишили без газу ціле село на початку жовтня. Це відбулося під виглядом ремонтних робіт,

– повідомили правоохоронці.

Одразу після відключення, мешканцям села висунули вимогу:

Підписати додаткову угоду на ще одну, неіснуючу раніше послугу з обслуговування внутрішньобудинкових систем;

Платіжка для кожної сім'ї мала б зрости на 1 200 – 1 800 гривень на рік.

Представники АТ "Харківгаз" відмовлялись подавати газ до населеного пункту без того, щоб кожен мешканець села підписав цей договір.

Тобто, користуючись монопольним становищем та потребою населення у газі на початку опалювального сезону, поставили людей в безвихідне становище.

СБУ відкрила кримінальну справу

СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею про "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Досудове розслідування триває, вивчаються всі обставини цієї ситуації.

Після втручання Служби безпеки та місцевої влади газопостачання у село Благодатне, що на Харківщині, відновили 17 жовтня.