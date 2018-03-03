Напередодні Оскару-2018 в Голлівуді з’явився пам’ятник Вайнштейну: фото

Пам'ятник "диванному кастингу" зі скандальним кінопродюсером Гарві Вайнштейном з’явився на вулицях Лос-Анджелеса напередодні 90 церемонії нагородження кінопремії "Оскар-2018".

Про це повідомляють на Variety.

Авторами пам'ятника стали вуличні художники з Лос-Анджелеса Джошуа Монро і Plastic Jesus. Кілька років тому вони створили скандальні пам’ятники голого Дональда Трампа, які з'явилися в багатьох містах США.

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Цього разу вони створили нову роботу, використавши образ Вайштейна як символ кінця епохи, де сексуальні домагання в Голлівуді вважались нормою.

Пам'ятник під назвою "Диванний кастинг" втілює кушетку, на якій в повний зріст сидить Гарві Вайнштейн, одягнений в халат на голе тіло, в шкарпетках і тапочках. В руках кіномагнат тримає заповітну статуетку "Оскар". Нову експозицію тепер можна побачити неподалік театру Dolby, де традиційно вручають кінопремії.

До слова, 90-а церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 4 березня 2018 року.

Хто такий Гарві Вайнштейн?



Гарві Вайнштейн – відомий кінопродюсер, який заснував компанію Miramax Films та The Weinstein Company. Лауреат міжнародних премій. Вайнштейна неодноразово визнавали одним із найвпливовіших продюсерів світу.



Однак у жовтні 2017 року його прізвище було на всіх шпальтах газет через оприлюднення інформації щодо сексуальних домагань. Жертвами хтивого продюсера були актриси Ума Турман, Анджеліна Джолі, Сальма Хайєк, Ешлі Джадд, Гвінет Пелтроу та десятки інших.