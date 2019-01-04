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      Напередодні Різдва українські прикордонники заспівали "Щедрик": відео

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      Прикордонники привітали українців з Різдвом
      Прикордонники привітали українців з Різдвом / Кадр з відео

      Українські прикордонники записали зворушливе відеопривітання з Різдвом Христовим. У ньому бійці ДПСУ виконали відому у всьому світі українську щедрівку "Щедрик" та навіть промарширували під цю композицію.

      Відповідне відео поширила у Facebook прес-служба ДПСУ.

      "З нагоди Різдвяних свят Державна прикордонна служба України бажає здоров’я та сімейного затишку. Як відомо, у Різдвяну ніч трапляються чудеса і виконуються заповітні бажання. Тож нехай усі ваші мрії стануть дійсними! З Різдвом Христовим!", – мовиться у привітанні прикордонників.

      Читайте також: Український "Щедрик" неперевершено пролунав на одній із найгарніших площ світу: відео

      Дивіться відеопривітання українських прикордонників із Різдвом:

       

      Теги: Новини України Музика Різдво Держприкордонслужба Новорічні свята
      Джерело: 24 канал
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