Напередодні Різдва українські прикордонники заспівали "Щедрик": відео
Українські прикордонники записали зворушливе відеопривітання з Різдвом Христовим. У ньому бійці ДПСУ виконали відому у всьому світі українську щедрівку "Щедрик" та навіть промарширували під цю композицію.
Відповідне відео поширила у Facebook прес-служба ДПСУ.
"З нагоди Різдвяних свят Державна прикордонна служба України бажає здоров’я та сімейного затишку. Як відомо, у Різдвяну ніч трапляються чудеса і виконуються заповітні бажання. Тож нехай усі ваші мрії стануть дійсними! З Різдвом Христовим!", – мовиться у привітанні прикордонників.
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Дивіться відеопривітання українських прикордонників із Різдвом:
Джерело: 24 канал
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