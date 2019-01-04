Напередодні Різдва українські прикордонники заспівали "Щедрик": відео

Українські прикордонники записали зворушливе відеопривітання з Різдвом Христовим. У ньому бійці ДПСУ виконали відому у всьому світі українську щедрівку "Щедрик" та навіть промарширували під цю композицію.

Відповідне відео поширила у Facebook прес-служба ДПСУ. "З нагоди Різдвяних свят Державна прикордонна служба України бажає здоров’я та сімейного затишку. Як відомо, у Різдвяну ніч трапляються чудеса і виконуються заповітні бажання. Тож нехай усі ваші мрії стануть дійсними! З Різдвом Христовим!", – мовиться у привітанні прикордонників. Читайте також: Український "Щедрик" неперевершено пролунав на одній із найгарніших площ світу: відео Дивіться відеопривітання українських прикордонників із Різдвом: