Напередодні зими на Закарпатті зацвіла сакура: неймовірні фото

За декілька днів до зими у п'ятницю, 16 листопада, у Мукачеві прямо в центрі міста зацвіла неймовірна сакура. Цікаво, що на дереві цвіт з'являється по кілька разів на рік, винятком не є навіть зима.

Про це йдеться на місцевому сайті Mukachevo.net.

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Нині цвіт сакури тільки починає з'являтися, тому є лише на кількох гілках, тому його не так легко розгледіти. Та все ж, факт не заперечиш – сакура дійсно зацвіла у листопаді.



На Закарпатті розцвіла сакура

Найімовірніше, що сакура зацвіла через надзвичайно теплу погоду, яка й досі тримається на Закарпатті, хоча у Києві та високогір’ї Карпат мете сніг.

Зазначимо, що сакура цвіте в таку пору останні роки, а вперше вона розцвіла напередодні зими ще у 2014-ому році.



У Мукачево цвіте сакура