Наперекор ЕС: почему Минфин отказывается от европейского подхода к налогообложению сигарет

Сегодня Министерство финансов Украины фактически оказалось в центре табачного скандала.

В ряде СМИ, а также в экспертных и общественных кругах вторую неделю идет обсуждение крайне сомнительной инициативы Минфина относительно повышения цен на дешевые сигареты путем внедрения фискального механизма, который фактически установит нижний порог для цены на табачные изделия.

В частности, издание LB.ua со ссылкой на собственные источники в Кабинете Министров, сообщило, что Минфин уже разработал проект закона про внесение изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения табачных изделий.

"Несмотря на такое название, документ фактически направлен на установление "минимальных цен" на сигареты. Делается это при помощи фискального инструментария, путем введения специальных коэффициентов. Если этот документ примут, самая дешевая пачка сигарет будет стоить почти 27 грн. Сейчас в дешевом сегменте цена сигареты колеблется в диапазоне от 18-22 грн. Объясняют данную инициативу в правительстве до невозможности банально: повышение цены принесет доход в бюджет и будет способствовать борьбе с курением", – сообщает издание.

Эту информацию в интервью ZIK подтверждает директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в Центральной Европе, Украине, Молдове и странах Кавказа Олег Стрекаль.

"Первое, что нужно понимать. Это не инициатива Минфина, это инициатива отдельных табачных компаний, которые заангажировали отдельных чиновников Минфина, и те начали продавливать такой законопроект", – поясняет он происходящее.

По информации "Главкома", идею о сигаретной "минималке" чиновникам Минфина "подкинули" три крупных международных компании: Бритиш Американ Тобакко, Филип Моррис Украина, Джей Ти Интернешнл Украина. Они торгуют в Украине сигаретами среднего и премиального сегментов.

Если производителей дешевых сигарет (это преимущественно средние и мелкие украинские компании) заставят повысить цены до 26-27 грн, они просто не смогут конкурировать с международными концернами и их раскрученными брендами.

Последствия для сигаретной отрасли будут ощутимы уже в перспективе нескольких лет, отмечает участники рынка.

"Если его введут этот "коэффициент" сейчас, через 3-4 года все сигареты подтянутся к цене "Мальборо". И вы представьте, что наша "Прима" продается по одной и той же цене, что и "Мальборо". Потребитель, конечно же, выберет более раскрученный бренд. Получится, что мы вообще потеряем рынок из-за такого решения. Потому что нас заставят продавать сигареты намного дороже, чем мы можем", – сказал Олег Стрекаль.

Фактически происходит попытка вытеснения отечественных производителей с рынка в угоду транснациональным корпорациям, считает эксперт "Фонда общественной безопасности" Юрий Гаврилечко.

"У нас сейчас подготовлен очередной законопроект Минфина, который де-факто вводит минимальную цену на сигареты, уничтожая местных мелких и средних производителей, или загоняя их в тень. Ситуация очень странная. Думаю, на это должны обратить внимание и Нина Южанина (глава парламентского комитета по налоговой политике – Ред.) и Ксения Ляпина (Глава регуляторной службы, – Ред.)", – сказал он в эфире "112 Украина".

На ситуацию следует обратить внимание и главе Антимонопольного комитета Украины Юрию Терентьеву, поскольку на лицо все признаки антиконкурентных методов борьбы.

Ситуация очень похожа на коррупционный сговор отдельных чиновников Минфина с крупными табачными компаниями, отмечает эксперт Института анализа и менеджмента политики Владислав Дзивидзинский. "Каким образом можно еще логически объяснить необоснованное увеличение акцизного налога, которое преимущественно коснется самой низкой ценовой категории и будет направленно влиять на отечественных производителей?", – написал он у себя в Facebook.

По информации СМИ, за счет введения "фискального механизма", который заставит производителей поднять цены на сигареты Минфин планирует получить в бюджет 500 млн грн дополнительных налогов. Однако такие прогнозы, как отмечают эксперты, выглядят не вполне реалистично, учитывая перспективу роста теневого сектора и банкротства украинских производителей.

При этом многие участники рынка и аналитики указывают на альтернативный хорошо себя зарекомендовавший в ЕС способ повышения сборов с табачной продукции – адвалорную акцизную ставку.

"Выходом (для Украины, – Ред.) может быть используемая в ЕС система, называемая адвалор. То есть: покупатель сигарет платит налог, заложенный в цене, и при этом тот, кто покупает дешевые сигареты, платит меньший налог, чем покупатель более дорогих сигарет. И это правильно, потому что не должны платить одинаковый налог бедный и богатый", – отмечает у себя в Facebook эксперт Владимир Воля.

Адвалор – это составляющая акциза, которая растет вместе с ценой: чем дороже сигареты, тем больший сбор с них идет в бюджет. В Украине адвалорная ставка тоже есть, но она находится на уровне 12% и начинает действовать только на сигареты дороже 40 грн. Т.е. фактически не затрагивает основной сегмент рынка. Таким образом, сегодня покупатель "Примы" с одной пачки платит точно такой же акцизный налог, как и покупатель "Мальборо" – 15,46 грн. При этом разница в цене у этих марок сигарет составляет 15 грн.

Ряд участников сигаретного рынка Украины предложили правительству пойти путем введения эффективной адвалорной ставки

"Если мы поднимем адвалор до 20%, тогда адвалорный налог будет платить абсолютно весь рынок, и тогда получается социальная справедливость, поскольку даже сигареты без фильтра будут платить адвалор, но он будет небольшой, но все равно он будет. Подход одинаковый ко всем. Дополнительные поступления в бюджет составят более 6 млрд грн", – рассказал представитель Imperial Tobacco Олег Стрекаль.

При этом нужно понимать, что в ЕС нет единой политики относительно адвалорной ставки – в каждой стране она формируется с учетом внутренней специфики рынка: в Италии адвалорная ставка находится на уровне 52%, а в Швеции – 1%.

Если вывести общий показатель, то средняя ставка адвалора по ЕС составляет порядка 22%. В таком контексте выглядит вполне логичным предложение о повышении этой ставки в Украине с 12% до 20%. Такой подход властей соответствовал бы духу европейского законодательства. И рынка.

При этом не возникает угрозы разорения местных товаропроизводителей, не растет социальное напряжение среди самых незащищенных слоев курильщиков, а также повышается доход бюджета за счет обеспеченного сегмента потребителей.

В то же время законодательство Евросоюза четко запрещает устанавливать минимальные цены на сигареты.

В Министерстве финансов Украины, вместо того, чтобы пойти путем европейских партнеров, в свою очередь, пытаются всех убедить, что разработанный ими фискальный коэффициент не является минимальной ценой. Однако участники рынка утверждают обратное.

"Фискальный механизм, который сейчас пробуют продавить через Минфин, это разновидность минимальных цен. В Европе были попытки установить минимальные цены, и было принято 6 решений Европейского суда по 6 странам, в том числе Италии и Франции, где Европейский суд абсолютно четко, основываясь на Евродирективе 64, запретил вводить минимальные цены на табачные изделия. Конкуренты говорят, что фискальный механизм это не есть минимальная цена. Хотя, по сути, он таковой является: если вы продаете продукт хоть на копейку дешевле установленного минимума, то обязаны платить акциз на 40% выше", – говорит Олег Стрекаль.

Более того, введение минимальных цен противоречит принципам ВТО и нарушает целый ряд украинских законов: Хозяйственный кодекс, Налоговый кодекс, закон "О государственном регулировании производства и торговли спиртом этиловым, коньячным и плодовым, алкогольными напитками и табачными изделиями", закона "О ценах и ценообразовании" даже Конституцию, которая гарантирует гражданам право свободно заниматься предпринимательской деятельностью.

Журналист Сергей Шулика считает, что в сложившейся ситуации государство в угоду интересов отдельных производителей принимает участие в конкурентной борьбе на стороне международных табачных компаний.

"Это является прямым нарушением негласного социального договора между властью и населением. Когда одни платят налоги, а вторые обеспечивают баланс и контроль за соблюдением справедливых правил игры. Причина, почему социальный договор власть не исполняет, как в этом конкретном случае, так и во множестве других – это коррупция. И если в этот раз чиновники и депутаты в угоду личных корыстных интересов пролоббируют закон, который так сильно хотят международные табачники, на выходе мы получим очередное обеднение население и рост социальной напряженности. Зато у некоторых чиновников появятся лишние нолики на офшорных счетах", – пишет он в материале "Шоковая терапия для рынка сигарет Украины: под кого Минфин меняет правила игры" для портала LB.ua.

Сложно не согласится с автором этих строк, когда видишь, как Минфин вместо понятного и прогнозируемого с точки зрения налоговых поступлений подхода выбирает путь, который чреват целым рядом последствий: от разорения местных заводов до торговых споров с западными партнерами.

И это, к сожалению далеко не первая попытка международных табачников руками коррумпированных чиновников ввести "минималку" для сигарет и не допустить введения адекватной адвалорной ставки.

К слову, 5-6 лет назад в Украине действовала адвалорная ставка на уровне 24%. Во времена правления Януковича, международных табачным компаниям удалось добиться ее снижения до 12%. И с тех пор новые власти не сделали ничего, чтобы исправить "ошибки" своих предшественников. И, как видим, даже наоборот, пытаются еще больше вмешаться в конкуренцию на стороне отдельных компаний.