24 Канал з посиланням на слова Андрія Юсова в ефірі телемарафону розповідає деталі.

Дивіться також Учора був лише перший етап обміну полоненими, процес продовжуватиметься цими днями, – речник МЗС

Що розповіли в розвідці про напис "Слава Росії" на тілі полоненого

Представник розвідки підтвердив, що фото звільненого з полону захисника, де видно напис "Слава Росії", – справжнє. Але воно не стосується обміну, який відбувся 9 червня.

Юсов наголосив: важливо, щоб це фото бачили не тільки українці, адже вони добре знають, хто такі росіяни. Світлину має побачити весь світ.

Лікар під час огляду в одному з регіональних центрів, де хлопці проходять реабілітацію, просто не витримав, сфотографував це та виклав у мережу. Це – свідчення того, через що проходять у полоні наші захисники,

– розповів він.

Андрій Юсов підкреслив: дуже помітно, як різниться стан українських військових, які повертаються додому з полону, і російських, яких віддала Україна. Наші полонені критично втрачають вагу. Росіяни порушують умови утримання бранців, не дотримуються необхідних стандартів харчування та медичного забезпечення – про це говорять 90% звільнених. Червоний Хрест і світова спільнота мають тиснути на Росію.