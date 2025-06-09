Сфотографував лікар, який не витримав цей жах, – Юсов про напис "Слава Росії" на тілі захисника

Днями в мережі поширилося фото колишнього українського полоненого. На його животі помітні глибокі шрами, а також напис "Слава Росії" – його окупанти випалили просто на тілі чоловіка.

24 Канал з посиланням на слова Андрія Юсова в ефірі телемарафону розповідає деталі.

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Що розповіли в розвідці про напис "Слава Росії" на тілі полоненого

Представник розвідки підтвердив, що фото звільненого з полону захисника, де видно напис "Слава Росії", – справжнє. Але воно не стосується обміну, який відбувся 9 червня.

Юсов наголосив: важливо, щоб це фото бачили не тільки українці, адже вони добре знають, хто такі росіяни. Світлину має побачити весь світ.

Лікар під час огляду в одному з регіональних центрів, де хлопці проходять реабілітацію, просто не витримав, сфотографував це та виклав у мережу. Це – свідчення того, через що проходять у полоні наші захисники,

– розповів він.

Андрій Юсов підкреслив: дуже помітно, як різниться стан українських військових, які повертаються додому з полону, і російських, яких віддала Україна. Наші полонені критично втрачають вагу. Росіяни порушують умови утримання бранців, не дотримуються необхідних стандартів харчування та медичного забезпечення – про це говорять 90% звільнених. Червоний Хрест і світова спільнота мають тиснути на Росію.

Коли відбудеться наступний обмін полоненими

Це поки що тримають у таємниці. 9 червня мовилося, що це має статися днями.

Володимир Зеленський говорив, що обмін буде в декілька етапів. Андрій Юсов не став називати їхню кількість, мовляв, про це скажуть уже після завершення процесу.

Представник ГУР додав: найближчим часом варто очікувати додаткових новин.

До того ж Україна чекає на повернення тіл полеглих українських захисників. Росіяни обіцяли віддати 6 тисяч тіл загиблих бійців Сил оборони, та потім розпочали танці на кістках. Мовляв, вони привезли тіла, а українська сторона не приїхала на місце. У Координаційному штабі спростували цю брехню.

Українська влада підкреслює, що питання обмінів дуже чутливе, а Росія всіляко маніпулює ним.

Наприклад, окупанти телефонують родичам українських військовополонених. Вони називають себе "представниками російських органів, відповідальних за обмін". І намагаються чинити тиск та маніпулювати довірою близьких наших Захисників.

Утім, 9 червня все ж удалося провести перший етап обміну полоненими.