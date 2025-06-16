Про це пише 24 Канал з посиланням на лікаря проєкту "Неопалимі" Олександра Туркевича.
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Військового після полону вже лікують
За словами дерматолога Олександра Туркевича, він взявся за лікування воїна, який більше ніж 15 місяців тому потрапив у російський полон. Там росіяни знущалися з українського захисника. Зокрема, хірург під час операції залишив на його тілі випалений напис "Слава Росії". Воїн був без свідомості, а отямився вже з "подарунком" від лікаря та чисельними шрамами.
Сліди знущань з військового помітив медик в одному з регіональних центрів, де захисники проходять реабілітацію. Він виклав фото в мережу, воно розлетілося по всьому світу. Такий жест з боку росіян вчергове показав їхнє справжнє обличчя та бажання знущатися з полонених.
Рубці визволеного з полону українського військового почали лікувати в мережі клінік "Неопалимі", де медпрацівники вже три роки безкоштовно надають допомогу громадянам з деформаційними травмами, опіками та рубцями.
Так під час першого етапу лікування воїна в уражену зону введуть полінуклеотид.
Це відправна точка в нашій мандрівці до шкіри без цих гидотних слів,
– зазначив Туркевич.
Пересадку шкіри наразі проводити не планують, адже пацієнт має схильність до гіпертрофічних рубців.