Лікар проєкту "Неопалимі" вже лікує воїна, на тілі якого випалили напис "Слава Росії"
- Українського військового, на тілі якого випалили напис "Слава Росії", почали лікувати в клініці "Неопалимі".
- Лікування включає введення полінуклеотиду в уражену зону, але пересадку шкіри поки не планують.
Український військовий, на тілі якого окупанти випалили напис "Слава Росії" розпочав лікування. Медики обіцяють прибрати ганебне "тавро" на тілі героя.
Про це пише 24 Канал з посиланням на лікаря проєкту "Неопалимі" Олександра Туркевича.
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Військового після полону вже лікують
За словами дерматолога Олександра Туркевича, він взявся за лікування воїна, який більше ніж 15 місяців тому потрапив у російський полон. Там росіяни знущалися з українського захисника. Зокрема, хірург під час операції залишив на його тілі випалений напис "Слава Росії". Воїн був без свідомості, а отямився вже з "подарунком" від лікаря та чисельними шрамами.
Сліди знущань з військового помітив медик в одному з регіональних центрів, де захисники проходять реабілітацію. Він виклав фото в мережу, воно розлетілося по всьому світу. Такий жест з боку росіян вчергове показав їхнє справжнє обличчя та бажання знущатися з полонених.
Рубці визволеного з полону українського військового почали лікувати в мережі клінік "Неопалимі", де медпрацівники вже три роки безкоштовно надають допомогу громадянам з деформаційними травмами, опіками та рубцями.
Так під час першого етапу лікування воїна в уражену зону введуть полінуклеотид.
Це відправна точка в нашій мандрівці до шкіри без цих гидотних слів,
– зазначив Туркевич.
Пересадку шкіри наразі проводити не планують, адже пацієнт має схильність до гіпертрофічних рубців.