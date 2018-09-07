Написані під наркотиками пісні не мали ніякої цінності, – фронтмен The Gitas

Фронтмен американсько-українського гранж-рок-гурту The Gitas, а в минулому й фронтмен українського панк-хардкор-гурту "Димна Суміш" розповів, як залежить написана музика від станів свідомості музиканта.

Про це йдеться в статті Катерини Петренко для 24 каналу: Українські музиканти просто бояться виходити з своїх коробок, – фронтмен Димна Суміш і The Gitas

Так, Чемеров спростував міф, мовляв, написані під дією наркотиків, алкоголю, ще якихось психостимуляторів пісні не є якісно кращими.

З "Димною Сумішшю" на початку ми багато пісень записували під дією LSD. Коли грав, здавалось, що це нереальна музика. А коли дія закінчувалась, і переслуховував те, що награв, розумів, що там немає ніякої цінності,

– сказав музикант.

Також він додав, що пише в різних станах свідомості.

"Я в дуже різних станах пишу – у моральній інтоксикації, наприклад. Але якщо хочеш спитати, чи вживав я наркотики, то так, вживав. І зараз можу собі дозволити. Але це не сталість", – відповів Чемеров.

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