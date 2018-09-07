22:04
7 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
24°C 19°C
  • субота
    24°C 17°C
  • неділя
    23°C 16°C
  • понеділок
    20°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова церква у Росії. Жиріновський стає Сталіним
Вєсті Кремля
20:50, 6 вересня
Вєсті.UA. Навіщо Марченко бурить землю. "Палєво" нардепів на провокації від журналістів
Вєсті.UA
21:14, сьогодні
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Написані під наркотиками пісні не мали ніякої цінності, – фронтмен The Gitas

43 Читать новость на русском
Українсько-американський музикант і продюсер Сашко Чемеров
Українсько-американський музикант і продюсер Сашко Чемеров / 24 канал

Фронтмен американсько-українського гранж-рок-гурту The Gitas, а в минулому й фронтмен українського панк-хардкор-гурту "Димна Суміш" розповів, як залежить написана музика від станів свідомості музиканта.

Про це йдеться в статті Катерини Петренко для 24 каналу: Українські музиканти просто бояться виходити з своїх коробок, – фронтмен Димна Суміш і The Gitas

Так, Чемеров спростував міф, мовляв, написані під дією наркотиків, алкоголю, ще якихось психостимуляторів пісні не є якісно кращими.

З "Димною Сумішшю" на початку ми багато пісень записували під дією LSD. Коли грав, здавалось, що це нереальна музика. А коли дія закінчувалась, і переслуховував те, що награв, розумів, що там немає ніякої цінності,
 сказав музикант.

Також він додав, що пише в різних станах свідомості.

"Я в дуже різних станах пишу – у моральній інтоксикації, наприклад. Але якщо хочеш спитати, чи вживав я наркотики, то так, вживав. І зараз можу собі дозволити. Але це не сталість",  відповів Чемеров.

Читайте також: Чому американський гурт The Gitas відмовився від туру Росією: подробиці

Теги: Новини України LifeStyle Музика Наркотики
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Банкрутство РФ: в США готовят законопроект "Об уничтожении российской экономики"
сьогодні, 21:00 Банкрутство РФ: в США готовят законопроект "Об уничтожении российской экономики"
Іван Яковина
Лихоманка Західного Нілу: шляхи зараження, симптоми та лікування
сьогодні, 20:00 Лихоманка Західного Нілу: шляхи зараження, симптоми та лікування
Юліана Вінтюк
Солодке життя: як українські олігархи захоплюють світ
сьогодні, 19:00 Солодке життя: як українські олігархи захоплюють світ
Сергій Лещенко
Навіщо росіяни прибрали Захарченка та до чого тут Медведчук
сьогодні, 17:05 Навіщо росіяни прибрали Захарченка та до чого тут Медведчук
Олексій Чибісов
"Схеми" Луценка: яка безглузда дія може зіпсувати телевізійний імідж генпрокурора
сьогодні, 16:00 "Схеми" Луценка: яка безглузда дія може зіпсувати телевізійний імідж генпрокурора
Крістіна Бердинських
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Олланд хоче віч-на-віч обговорити з Меркель ситуацію в Україні
 19 лютого 2015 , 16:51
Майбутнє Коноплянки в "Севільї" залежить від Євро-2016
 5 червня 2016 , 12:02
Маріуполь – Динамо: в CAS почався розгляд скандальної справи
 12 лютого , 12:05
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук