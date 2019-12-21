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      Написав у фейсбуці "Пуйло": окупанти вирішили депортувати кримського журналіста

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      Журналіста Гайворонського можуть депортувати до "ДНР" / Архівне фото з фейсбука Гайворонського

      Російський окупаційний "суд" у Криму 20 грудня ухвалив рішення про депортацію блогера та журналіста з Ялти Євгена Гайворонського "з території Росії". Наразі його везуть до Краснодарського краю, але він може потрапити до "ДНР" – бо прописаний у Донецьку.

      Про це розповів адвокат Олексій Ладін проєкту "Крим.Реалії".

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      "Наразі його відправили у спеціальний центр поліції, центр тримання осіб, які підлягають видворенню, розташований у Краснодарському краї в Росії. Ще не було таких прецедентів, щоб громадян України депортували таким чином", – наголосив адвокат.

      Також Ладін припустив, що Євгена Гайворонського можуть депортувати за місцем реєстрації, а зареєстрований блогер на Донбасі: "Аби його не депортували в "ДНР".

      З офіційних джерел інформації про ситуацію поки не надходило.

      Потрійне затримання Гайворонського у Криму: передісторія

      • 26 березня 2019 року Євгена Гайворонського затримали. Підозрювали його тоді у вживанні наркотичних речовин і арештували на 12 діб. Сам журналіст це звинуваченя називав абсолютно абсурдним, однак "суд" зобов'язав його пройти лікування від наркотичної залежності.
      • 7 квітня Гайворонського випустили з ІТТ (ізолятора тимчасового тримання), журналіст розповів про тиск, який на нього чинили протягом усіх днів арешту. Говорили таке: "Те, що ти вибрав собі політику називати себе громадянином України, тобі не допоможе".
      • 7 травня "суд" у Сімферополі знову заарештував Гайворонського на 10 діб. Звинуватили в ухиленні від лікування від наркотичної залежності.
      • 22 жовтня російські силовики затримали Гайворонського втретє, і суд знову посадив журналіста – цього разу на 15 діб. 31 жовтня його звинуватили в образі влади та символів Росії за допис у фейсбуці про президента Росії Путіна.
      • 6 листопада Гайворонський вийшов на свободу. Однак у грудні його знову затримали і тепер вже вирішили депортувати.

      Що відомо про журналіста Гайворонського? Народився у Донецьку, там же здобув освіту журналіста. Займався у місті журналістською діяльністю.

      Переїхав із материкової України до Криму у 2013 році, а там у перші роки окупації півострова підтримував російську владу та був членом пропутінської організації.

      Проте за короткий час різко змінив свою позицію на проукраїнську. На його сторінці у фейсбуці можна було побачити дописи, де Гайворонський висловлюється проти політики російського президента Володимира Путіна. З квітня 2019 сторінка журналіста заблокована.

      Путін
      Скріншот посту Гайворонського від 21 березня 2019 року / Дані з гуглкеш

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Окуповані території Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Українці в полоні РФ
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