Напівголі чоловіки каталися на БТРі на пляжі в Харкові та скандалили з відпочивальниками: відео

У Харкові помітили групу роздягнених до пояса чоловіків, які каталися верхи на бронетранспортері в одному з місць відпочинку біля річки. При цьому вершники БТРа вимагали від відпочивальників відігнати від берега їхні автомобілі.

"Братики виїхали з води з фразою: "Приберіть на*уй свою гі*нюшку, а то переїдемо". Йшлося про два автомобілі, припарковані біля берега", – мовиться в підписі до відео на Facebook-сторінці "Харків 1654".

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В результаті відпочивальникам довелося відігнати свої авто, щоб БТР проїхав.

На опублікованих кадрах видно, що чоловіки на БТРі перебувають у не зовсім адекватному стані, більшість і з них були роздягнені до пояса.

Виявилося, що ці чоловіки – не військові і не мають до них жодного стосунку, повідомив начальник прес-центру Оперативного командування північ Операції Об’єднаних сил Віталій Саранцев.

Дехто почав закидати претензії до військових. Так от, шановні, цей БТР до військових жодного відношення не має. Як і люди в ньому і на ньому,

– повідомив речник ООС.

У поліції сказали, що із заявами до них щодо цього інциденту ніхто не звертався.