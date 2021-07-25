Напівголий чоловік нападає на жінок і намагається їх задушити: жительки Дніпра б'ють на сполох

У Дніпрі на Лівому березі напівроздягнений чоловік нібито нападає на жінок. Повідомляють, що зловмисник намагається задушити своїх жертв.

Про маніяка повідомили кілька користувачок однієї з місцевих фейсбук-спільнот. Усі напади відбувались у нічний час доби в районі Слобожанського проспекту та вулиці Калинової.

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Душив і бив по обличчю

Як розповіла в одному з останніх таких дописів користувачка Дарія Шеремет, маніяк нещодавно напав на її подругу. В цей час вона сиділа на лавці поруч, однак її не було видно. А чоловік подруги відійшов до кіоску.

І тут із нізвідки вилітає напівроздягнений мужик і кидається на мою подругу, починає її душити та бити по обличчю. Слава Богу, в цей момент повернувся її чоловік, і відбив подругу у нього. Мужик намагався покалічити й чоловіка подруги, але вчасно з'явилися випадкові перехожі,

– зазначає дівчина.

За її словами, небайдужі люди допомогли затримати зловмисника. Однак, той вдав, що знепритомнів. А коли вони надавали свідчення поліції, маніяк утік.

Також дівчина оприлюднила прикмети нападника:

ріст – приблизно 188 сантиметрів,

доволі великий,

світле волосся,

коротка стрижка під машинку,

шорти кольору хакі (світло-зелені);

після останнього нападу отримав садно на потилиці.



Допис Дарії Шеремет про один із останніх нападів дніпровського маніака / Скриншот 24 каналу

Що кажуть у поліції

За словами Дарини Шеремет, правоохоронці зафіксували факт нападу на її подругу. Щоправда, речниця дніпровської поліції Аліна Стадник цю інформацію спростувала.

Вона підтвердила виклик за адресою, де стався напад. Але заяву написали лише щодо конфлікту між двома чоловіками.

Тому Аліна Стадник вкотре наголосила: для того, щоб зловмисника знайшли та він отримав покарання, необхідно писати відповідну заяву в поліцію.