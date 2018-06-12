"Напівоголена дівчина з відкритим ротом": у Чернівцях демонтували сексистську рекламу кафе

У Чернівцях через дискримінацію та порушення прав жінок змусили зняти рекламу з білборда, а власників закладу звинуватили у тому, що використовують жінку як прикрасу та сексуальний об’єкт.

Така креативна реклама кафе у Чернівцях викликала неабиякий резонанс.

Читайте також: IKEA вибачилась за рекламу, в якій китайці розгледіли сексизм: відео

Опублікувала її у Facebook Ліга захисту прав жінок. Вони обурюються, що на білборді – усі натяки на сексуальні стосунки, а жінка є тією самою прикрасою, яка не має жодного стосунку до рекламованого продукту.

Якщо організації немає що запропонувати, і вона рекламує свій товар тільки через такі методи, то тоді виникають у мене сумніви щодо такої реклами,

– заявив регіональний представник Ліги захисту прав жінок Вадим Ткач.

Активісти написали скаргу до Державної служби захисту прав споживачів. Експертний висновок однозначний – порушення й справді є.

По-перше, цей рекламний матеріал містить зображення оголеного жіночого тіла, яке жодним чином не пов`язане із специфікою продукції, що рекламувалася на даному білборді. При цьому жінка розглядається у якості сексуального об`єкта,

– зазначив директор Головного управління Держпродспоживслужби Чернівецької області Олександр Александрюк.

За сексизм власників закладу оштрафували на 1250 гривень. Замовник провину визнав та демонтував білборд. У кафе, яке і популяризували таким чином, коментувати недобросовісну рекламу не хочуть.

Схожі сексистські реклами можна знайти майже по всій Україні. Зокрема, на відео реклами львівського кафе дівчата розповідають, який саме кальян їм подобається. Здавалося би, нічого дискримінаційного. Втім, неоднозначними репліками і жестами вони провокують глядачів до еротичних думок.

Прославилася й реклама магазину техніки. Тут заохочують покупців вульгарними гаслами на кшталт: "Взяла кредит, а не те, що ти подумав". Обурює і рекламний ролик автозаправних станцій з провокативною назвою "Люблю, коли вона заводиться". Також викликала хвилю обурення громадськості й реклама київської перепічки, на якій оголені частини жіночого тіла.

У таких випадках юристка радить писати скарги.

Хоча у нас і дуже невеличкі суми штрафів, але вони все одно будуть стимулювати підприємства діяти згідно стандартів. Європа вже давно на цьому шляху усунення дискримінаційних принципів у рекламі,

– відповіла юристка Тетяна Шепелько.

Лише за 4 місяці активісти виявили 240 порушень сексистських висловлювань у рекламі, щоправда, порушників – оштрафували.