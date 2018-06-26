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Напівоголені моделі Адво Абоа і Наомі Кемпбелл прикрасили ювілейну обкладинку глянцю

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Адво Абоа і Наомі Кемпбелл для Love Magazine
Адво Абоа і Наомі Кемпбелл для Love Magazine / Instagram / @thelovemagazine

Британський фешн-журнал Love Magazine цьогоріч святкує ювілей – 10 років з моменту заснування журналістки і стилістки Кеті Гранд. Знамениті моделі Адво Абоа і Наомі Кемпбелл стали зірками глянцю.

На новій обкладинці випуску Love Magazine, який вийде у продаж 6 серпня, моделі торкаються носами одне одного у відвертих образах. Їхні інтимні зони грудей заклеєні рожевою стрічкою зі словом Love, а на головах розміщені химерні головні убори.

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Автором знімку став знаменитий дует фотографів Mert & Marcus (Мерт Алас і Маркус Пігготт). Наразі у мережі доступне лише одне фото зі зйомки. Глянець Love Magazine виходить 2 рази на рік і це буде 20-й випуск модного журналу.


Адво Абоа і Наомі Кемпбелл для Love Magazine

Теги: Мода LifeStyle Еротика Наомі Кемпбелл
Джерело: 24 Канал
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