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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Напівоголений Джаред Лето станцював для своїх шанувальників: пікантне відео

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Джаред Лето
Джаред Лето / Instagram

Відомий американський музикант і актор, лідер рок-групи "30 Seconds to Mars" Джаред Лето похизувався тілом перед своїми прихильниками у соціальних мережах.

Джаред Лето опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram.

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На короткому ролику Джаред виконав запальниий танець в одних шортах. 

"Хтось хоче станцювати?" – прокоментував музикант.

Найімовірніше, артист записав відео у гримерці. Напазі Лето гастролює з групою Європою в рамках "Monolith Tour" на підтримку п'ятого альбому колективу, який отримав назву "America".

Дивіться відео з Джаредом Лето: 

 

Допис, поширений JARED LETO (@jaredleto)

 

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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