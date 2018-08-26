Напівоголений Джаред Лето станцював для своїх шанувальників: пікантне відео

Відомий американський музикант і актор, лідер рок-групи "30 Seconds to Mars" Джаред Лето похизувався тілом перед своїми прихильниками у соціальних мережах.

Джаред Лето опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. Читайте також: Джаред Лето зіграє лиходія-вампіра в екранізації коміксів про Людину-павука На короткому ролику Джаред виконав запальниий танець в одних шортах. "Хтось хоче станцювати?" – прокоментував музикант. Найімовірніше, артист записав відео у гримерці. Напазі Лето гастролює з групою Європою в рамках "Monolith Tour" на підтримку п'ятого альбому колективу, який отримав назву "America". Дивіться відео з Джаредом Лето: Допис, поширений JARED LETO (@jaredleto) 23 Сер 2018 р. о 12:39 PDT