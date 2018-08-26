Напівоголений Джаред Лето станцював для своїх шанувальників: пікантне відео
Відомий американський музикант і актор, лідер рок-групи "30 Seconds to Mars" Джаред Лето похизувався тілом перед своїми прихильниками у соціальних мережах.
Джаред Лето опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram.
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На короткому ролику Джаред виконав запальниий танець в одних шортах.
"Хтось хоче станцювати?" – прокоментував музикант.
Найімовірніше, артист записав відео у гримерці. Напазі Лето гастролює з групою Європою в рамках "Monolith Tour" на підтримку п'ятого альбому колективу, який отримав назву "America".
Дивіться відео з Джаредом Лето:
Джерело: 24 Канал
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