Напій спекотного дня: морквяно-яблучний смузі з бананом та імбирем

Якщо ваша фантазія не дозволяє вам більше міксувати смачні фрукти та перетворювати їх у смачні напої, тоді наступний рецепт точно буде вам до вподоби.

Сезон яскравих та дуже корисних фруктів вже починає з’являтись на прилавках магазинів та ринків. Не шкодуйте собі купити декілька смаколиків та приготувати поживний смузі. До прикладу, смузі з яблук, моркви, банана та імбиру – це смачний і корисний напій для сніданку, який додасть бадьорості на весь день.

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Рецепт морквяно-яблучного смузі з бананом та імбирем

Інгредієнти

2 яблука;

2 моркви;

1 апельсин;

1 банан;

2 см кореня імбиру;

щіпка меленої кориці;

2 ч. л. меду.

Рецепт приготування

Банан, апельсин та імбир наріжте шматочками і складіть в блендер, додайте мед і корицю та збийте до однорідного пюре. Після цього яблука і моркву також наріжте шматочками і видавіть з них сік за допомогою соковижималки. Змішай отриманий сік та пюре і розлийте смузі по склянках для подачі.

Співвідношення цих інгредієнтів ви можете коригувати на свій смак, а якщо напій вийде занадто густим, ви можеш розбавити його мінеральною водою.

Смачного!