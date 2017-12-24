Напій вихідного дня: три рецепти гарячого шоколаду з алкоголем

А ви знали, що не лише каву можна куштувати з алкогольними напоями, а й інші гарячі напої? Якщо ні, то пропонуємо дізнатись 3 цікавих та дуже ароматних рецепти гарячого шоколаду з алкоголем.

Гарячий шоколад можна поєднувати з віскі, текілою, лікерами та іншими видами алкоголю. Інгредієнти в кожному з рецептів розраховані на 4 порції напою.

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Гарячий шоколад з віскі та амарето

Інгредієнти

ірландський віскі – 120 мл;

амарето – 90 мл;

молоко – 3 ст.;

еспресо – 1/3 ст.;

гіркий шоколад – 110 г;

молочний шоколад – 110 г;

какао-порошок – ¼ ст.;

цукор – 1 ст. л.;

ванільний екстракт – 2 ч. л.;

сіль – щіпка;

міні-зефір для подачі.

Рецепт приготування

Спочатку до какао додаємо сіль і цукор та засипаємо в каструлю. Вливаємо молоко і додаємо гіркий і молочний шоколад. Нагріваємо суміш на середньому вогні до повного розчинення шоколаду, постійно помішуємо. Збиваємо масу за допомогою ручного блендера до однорідності.

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Додаємо еспресо, ванільний екстракт, лікер і віскі. Ретельно перемішуємо, розливаємо по келихах і прикрашаємо зефіром.

Гарячий шоколад з текілою і м'ятним шнапсом

Інгредієнти

текіла – 120 мл;

м'ятний шнапс – 60 мл;

молоко – 3 ст.;

гіркий шоколад – 110 г;

молочний шоколад – 110 г;

какао-порошок – ¼ ст.;

цукор – 1 ст. л.;

сіль – щіпка;

свіжа м'ята;

збиті вершки.

Рецепт приготування

Какао змішуємо з цукром і сіллю в середній каструлі. Додаємо гіркий і молочний шоколад, вливаємо молоко і готуємо на середньому вогні. Суміш повинна добре прогрітися і розтопити шоколад. Збиваємо шоколадну масу до однорідності.

Після цього додаємо текілу і шнапс, перемішуємо і розливаємо по чашках. Напої можна прикрасити збитими вершками і листочками м'яти.

Гарячий шоколад з віскі, бейлісом і гіннесом

Інгредієнти

Гіннес – 350 мл;

Ірландський віскі – 120 мл;

Бейліс – 120 мл;

молоко – 3 ст.;

гіркий шоколад – 110 г;

молочний шоколад – 110 г;

какао-порошок – ¼ ст.;

цукор – 1 ст. л.;

сіль – щіпка.

Рецепт приготування

Гіннес варимо в каструлі на середньому вогні приблизно 10 хвилин, поки пиво не зменшиться в обсязі до ½ склянки. В окремій каструлі додаємо до какао сіль і цукор, заливаємо молоком і додаємо шматочки чорного і молочного шоколаду. Прогріваємо суміш на середньому вогні, поки шоколад повністю не розтане.

Збиваємо суміш до однорідності, потім додаємо тепле пиво, лікер і віскі. Знову збиваємо напій до отримання піни. Розливаємо по чашках і відразу ж подаємо.