Напій вихідного дня: три рецепти гарячого шоколаду з алкоголем
А ви знали, що не лише каву можна куштувати з алкогольними напоями, а й інші гарячі напої? Якщо ні, то пропонуємо дізнатись 3 цікавих та дуже ароматних рецепти гарячого шоколаду з алкоголем.
Гарячий шоколад можна поєднувати з віскі, текілою, лікерами та іншими видами алкоголю. Інгредієнти в кожному з рецептів розраховані на 4 порції напою.
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Гарячий шоколад з віскі та амарето
Інгредієнти
ірландський віскі – 120 мл;
амарето – 90 мл;
молоко – 3 ст.;
еспресо – 1/3 ст.;
гіркий шоколад – 110 г;
молочний шоколад – 110 г;
какао-порошок – ¼ ст.;
цукор – 1 ст. л.;
ванільний екстракт – 2 ч. л.;
сіль – щіпка;
міні-зефір для подачі.
Рецепт приготування
Спочатку до какао додаємо сіль і цукор та засипаємо в каструлю. Вливаємо молоко і додаємо гіркий і молочний шоколад. Нагріваємо суміш на середньому вогні до повного розчинення шоколаду, постійно помішуємо. Збиваємо масу за допомогою ручного блендера до однорідності.
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Додаємо еспресо, ванільний екстракт, лікер і віскі. Ретельно перемішуємо, розливаємо по келихах і прикрашаємо зефіром.
Гарячий шоколад з текілою і м'ятним шнапсом
Інгредієнти
текіла – 120 мл;
м'ятний шнапс – 60 мл;
молоко – 3 ст.;
гіркий шоколад – 110 г;
молочний шоколад – 110 г;
какао-порошок – ¼ ст.;
цукор – 1 ст. л.;
сіль – щіпка;
свіжа м'ята;
збиті вершки.
Рецепт приготування
Какао змішуємо з цукром і сіллю в середній каструлі. Додаємо гіркий і молочний шоколад, вливаємо молоко і готуємо на середньому вогні. Суміш повинна добре прогрітися і розтопити шоколад. Збиваємо шоколадну масу до однорідності.
Після цього додаємо текілу і шнапс, перемішуємо і розливаємо по чашках. Напої можна прикрасити збитими вершками і листочками м'яти.
Гарячий шоколад з віскі, бейлісом і гіннесом
Інгредієнти
Гіннес – 350 мл;
Ірландський віскі – 120 мл;
Бейліс – 120 мл;
молоко – 3 ст.;
гіркий шоколад – 110 г;
молочний шоколад – 110 г;
какао-порошок – ¼ ст.;
цукор – 1 ст. л.;
сіль – щіпка.
Рецепт приготування
Гіннес варимо в каструлі на середньому вогні приблизно 10 хвилин, поки пиво не зменшиться в обсязі до ½ склянки. В окремій каструлі додаємо до какао сіль і цукор, заливаємо молоком і додаємо шматочки чорного і молочного шоколаду. Прогріваємо суміш на середньому вогні, поки шоколад повністю не розтане.
Збиваємо суміш до однорідності, потім додаємо тепле пиво, лікер і віскі. Знову збиваємо напій до отримання піни. Розливаємо по чашках і відразу ж подаємо.