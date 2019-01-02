"Наполі" не відмовилося від ідеї придбати Зінченка, – ЗМІ
У Італії все ще мріють придбати українця Олександра Зінченка у "Манчестер Сіті".
Про це повідомляють Corriere dello Sport.
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Італійський клуб уважно стежив за успішною грою Олександра Зінченка у "Манчестер Сіті", тому ще більше хоче бачити його у своїх рядах.
"Наполі" вже намагався придбати Олександра у 2017 році, але тоді домовитися не вдалося. Наступну спробу італійці найімовірніше зроблять літом 2019 року.
За версією спеціалізованого порталу Transfermarkt, орієнтовна вартість Олександра Зінченка з того часу зросла більше ніж утричі – з 4,5 до 15 мільйонів євро.
Джерело: 24 Канал
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