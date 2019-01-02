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      "Наполі" не відмовилося від ідеї придбати Зінченка, – ЗМІ

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      У Італії все ще мріють придбати українця Олександра Зінченка у "Манчестер Сіті".

      Про це повідомляють Corriere dello Sport.

      Читайте також: Вчіться у Зінченка: Гвардіола високо оцінив гру українця

      Італійський клуб уважно стежив за успішною грою Олександра Зінченка у "Манчестер Сіті", тому ще більше хоче бачити його у своїх рядах.

      "Наполі" вже намагався придбати Олександра у 2017 році, але тоді домовитися не вдалося. Наступну спробу італійці найімовірніше зроблять літом 2019 року.

      За версією спеціалізованого порталу Transfermarkt, орієнтовна вартість Олександра Зінченка з того часу зросла більше ніж утричі – з 4,5 до 15 мільйонів євро.

      Теги: Спорт Олександр Зінченко Манчестер Сіті Наполі
      Джерело: 24 Канал
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