"Наполі" не відмовилося від ідеї придбати Зінченка, – ЗМІ

У Італії все ще мріють придбати українця Олександра Зінченка у "Манчестер Сіті".

Про це повідомляють Corriere dello Sport.

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Італійський клуб уважно стежив за успішною грою Олександра Зінченка у "Манчестер Сіті", тому ще більше хоче бачити його у своїх рядах.

"Наполі" вже намагався придбати Олександра у 2017 році, але тоді домовитися не вдалося. Наступну спробу італійці найімовірніше зроблять літом 2019 року.

За версією спеціалізованого порталу Transfermarkt, орієнтовна вартість Олександра Зінченка з того часу зросла більше ніж утричі – з 4,5 до 15 мільйонів євро.