Наполі – ПСЖ: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Італійський "Наполі" на "Сан-Паоло" у вівторок, 6 листопада, прийматиме французький ПСЖ. Це буде матч четвертого туру Ліги чемпіонів. Гру можна буде переглянути й в Україні як по телебаченні, так і онлайн.

Матч "Наполі" – ПСЖ дивитися в Україні можна буде на телеканалі "Футбол 2". Початок трансляції о 21:50, сам матч розпочнеться о 22:00.

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Дивитися гру "Наполі" – ПСЖ онлайн можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що трансляція на цьому сайті платна – від 39 гривень за доступ на 24 години до 69 гривень за місячний абонемент. Окрім того, вона потребує реєстрації.

Варто додати, що паралельно з трансляцією матчу "Наполі" – ПСЖ на телеканалі "Футбол 1" йтиме програма "Ліга чемпіонів. ONLINE", е будуть в прямому ефірі показані всі небезпечні та важливі моменти шістьох матчів турніру.

Огляд матчу "Наполі" – ПСЖ та відео голів – на сайті 24 Каналу по закінченні матчу.

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