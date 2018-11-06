Італійський "Наполі" у матчі Ліги чемпіонів у вівторок, 6 листопада, прийматиме на власному полі французький ПСЖ. Букмкекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

З часу останньої зустрічі суперників в таборі команд мало що змінилося. Опоненти встигли провести по два матчі чемпіонату, в яких парижани взяли максимум очок, а "Наполі" лише чотири. Але варто враховувати, що у команди Анчелотті в суперниках була "Рома", яка майже всю гру з "Наполі" вела в рахунку, пропустивши в кінцівці.

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У PariMatch коефіцієнт на перемогу ПСЖ виставили на рівні 2,47. Перемога "Наполі" – 2,65. На те, що команди зіграють у нічию – 3,85.

Дещо вищий коефіцієнт на перемогу "Наполі" виставив "Фаворит спорт" – 2,78. Перемога ПСЖ оцінена також вище – 2,51. Зате нічия між цими командами має менший показник – 3,55.

Найбільший же коефіцієнт на італійців дав Marathon bet – 2,81. У той час як на перемогу ПСЖ – 2,54. Нічийний результат має середній показник – 3,62.

Нагадаємо, що матч Ліги чемпіонів "Наполі" – ПСЖ відбудеться 6 листопада. Початок – о 22:00. Відео голів та огляд гри – на сайті 24 Каналу.

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