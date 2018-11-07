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      "Наполі" не зумів на власному полі обіграти ПСЖ: відеоогляд матчу

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      Наполі – ПСЖ відео голів
      Наполі – ПСЖ відео голів / twitter Napoli

      Матч між італійським "Наполі" та французьким ПСЖ мав визначити, хто з цих команд може претендувати на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів. Та гра закінчилася у нічию, як і два тижні до цього у Парижі.

      Наполі – ПСЖ 1:1
      Голи: Інсіньє, 63 (пен) – Бернат, 45-2

      Обидві команди виходили на гру, знаючи результат матчу "Црвена Звезда" – "Ліверпуль". Нагадаємо, у цьому матчі сербська команда сенсаційно перемогла 2:0. Тож у випадку перемоги у цьому матчі, одна з команд могла вийти на перше місце у своїй групі.

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      Варто відзначити, що у ПСЖ у цьому матчі у воротах вийшов досвідчений 40-літній Луїджі Буффон. Саме він може вважатися героєм матчу. Хоча сама гра і розпочалася з моменту французької команди. Та Мбаппе не влучив у дальній кут воріт.

      Забити ПСЖ вдалося вже у кінці першого тайму. Точніше – на другій доданій хвилині. У той час коли арбітр додав лише одну хвилину до першого тайму. Мбаппе прострелив від лицьової лінії, і Бернат вже у падінні переправив м’яч у ворота. Цей забитий гол призвів до претензій до арбітра матчу Бйорна Куйперса після свистка на перерву.

      Другий тайм розпочався просто з навали "Наполі" на ворота ПСЖ. Буффону раз за разом доводилося вступати у гру. Та пропустив він лише один раз, коли захисники помилилися, і воротар разом з Сілвою збили Кальєхона. Пробивав з позначки Інсіньє. Бив у нижній лівий від себе кут. Буффон вгадав напрям удару, але не дотягнувся до м’яча.

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      Матч так і закінчився у нічию, і обидві команди не зуміли обійти "Ліверпуль" у турнірній таблиці. У ПСЖ теж шість очок, як і у англійського клубу, а "Наполі" має п’ять балів і залишився на третій сходинці.

      Варто відзначити, що це був 512-ий матч за "Наполі" Марека Гамшика. Тепер це новий рекорд італійського клубу.

      Відеоогляд матчу Наполі – ПСЖ

       

      Теги: Спорт Ліга чемпіонів Футбол
      Джерело: 24 Канал
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