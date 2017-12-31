Напої на Новий рік: рецепти алкогольних коктейлів, які зможе приготувати кожен

Щоб вечірка На Новий рік вдалася на славу, важливо приготувати перед приходом гостей кілька смачних святкових коктейлів. Для цього зовсім не потрібно скуповувати всі види алкоголю, а досить обрати кілька інгредієнтів, які добре поєднуються між собою.

Пропонуємо швидкі рецепти коктейлів на Новий рік 2018, які ви ще встигнете приготувати!

Читайте також: Що приготувати на Новий рік 2018: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря

Журавлинно-імбирний фізз

Складність: просто

Час: 10 хвилин



Рецепт коктейлю з журавлиною на Новий рік

Інгредінєти на 1 порцію:

- свіжа журавлина 50 г

- горілка 60 мл

- свіжовичавлений сік лайма 1 ст. л.

- цукровий сироп 1 ст. л.

- м'ята (гілочка)

- імбирний ель 60 мл

- журавлинний сік 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Всі рідкі інгредієнти перемішайте, журавлину поточіть в пюре і додати в коктейль, зверху перетріть м'яту і прикрасьте свіжою журавлиною.

Мартіні

Складність: просто

Час: 5 хвилин



Рецепт мартіні на Новий рік

Інгредієнти на 1 порцію:

- джин 90 мл

- білий сухий вермут 30 мл

- оливки для прикраси

Спосіб приготування:

Шейкер наповнити кубиками льоду, змішати вермут з ​​джином, добре збовтати. Розлити по келихах і прикрасити зубочисткою з трьома оливками.

Неґроні

Складність: просто

Час: 5 хвилин



Рецепт неґроні на Новий рік

Інгредієнти на 1 порцію:

- джин 45 мл

- кампарі 20 мл

- червоний вермут 20 мл

- апельсинова цедра для прикраси

Спосіб приготування:

Джин, кампарі і вермут збовтати в шейкері, попередньо поклавши дрібні кубики льоду. Розлити в келихи і прикрасити твістом апельсинової цедри.

Різдвяний пунш

Складність: просто

Час: 5 хвилин



Рецепт різдвяного пуншу

Інгредієнти на 1 порцію:

- бурбон 45 мл

- лимонний сік 4 ч. л.

- журавлинний сироп 20 мл

- ангустура біттерс 2 ч. л.

- яблучний сидр 2 ст. л.

- імбирний ель 20 мл

- свіжа журавлина для прикраси

Спосіб приготування:

У наповненому кубиками льоду шейкері змішайте всі рідкі інгредієнти крім імбирного елю, після чого акуратно влийте ель, додайте журавлину і подавайте з гілочкою розмарину.