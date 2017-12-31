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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Напої на Новий рік: рецепти алкогольних коктейлів, які зможе приготувати кожен

14:12, сьогодні 280 Читать новость на русском
Алкогольні напої на Новий рік: рецепти
Алкогольні напої на Новий рік: рецепти / unsplash

Щоб вечірка На Новий рік вдалася на славу, важливо приготувати перед приходом гостей кілька смачних святкових коктейлів. Для цього зовсім не потрібно скуповувати всі види алкоголю, а досить обрати кілька інгредієнтів, які добре поєднуються між собою.

Пропонуємо швидкі рецепти коктейлів на Новий рік 2018, які ви ще встигнете приготувати!

Читайте також: Що приготувати на Новий рік 2018: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря

Журавлинно-імбирний фізз

Складність: просто
Час: 10 хвилин

Рецепт коктейлю з журавлиною на Новий рік
Рецепт коктейлю з журавлиною на Новий рік

Інгредінєти на 1 порцію:
- свіжа журавлина 50 г
- горілка 60 мл
- свіжовичавлений сік лайма 1 ст. л.
- цукровий сироп 1 ст. л.
- м'ята (гілочка)
- імбирний ель 60 мл
- журавлинний сік 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Всі рідкі інгредієнти перемішайте, журавлину поточіть в пюре і додати в коктейль, зверху перетріть м'яту і прикрасьте свіжою журавлиною.

Мартіні

Складність: просто
Час: 5 хвилин

Рецепт мартіні на Новий рік
Рецепт мартіні на Новий рік

Інгредієнти на 1 порцію:
- джин 90 мл
- білий сухий вермут 30 мл
- оливки для прикраси

Спосіб приготування:

Шейкер наповнити кубиками льоду, змішати вермут з ​​джином, добре збовтати. Розлити по келихах і прикрасити зубочисткою з трьома оливками.

Неґроні

Складність: просто
Час: 5 хвилин

Рецепт неґроні на Новий рік
Рецепт неґроні на Новий рік

Інгредієнти на 1 порцію:
- джин 45 мл
- кампарі 20 мл
- червоний вермут 20 мл
- апельсинова цедра для прикраси

Спосіб приготування:

Джин, кампарі і вермут збовтати в шейкері, попередньо поклавши дрібні кубики льоду. Розлити в келихи і прикрасити твістом апельсинової цедри.

Різдвяний пунш

Складність: просто
Час: 5 хвилин

Рецепт різдвяного пуншу
Рецепт різдвяного пуншу

Інгредієнти на 1 порцію:
- бурбон 45 мл
- лимонний сік 4 ч. л.
- журавлинний сироп 20 мл
- ангустура біттерс 2 ч. л.
- яблучний сидр 2 ст. л.
- імбирний ель 20 мл
- свіжа журавлина для прикраси

Спосіб приготування:

У наповненому кубиками льоду шейкері змішайте всі рідкі інгредієнти крім імбирного елю, після чого акуратно влийте ель, додайте журавлину і подавайте з гілочкою розмарину.

Теги: Новорічні свята LifeStyle Здоров'я Здорове життя Рецепти Алкоголь
Джерело: Еlle
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