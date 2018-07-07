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Напруга, біль та конфлікт: експерт пояснив, про що свідчить мова тіл Вікторії і Девіда Бекхемів

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Вікторія і Девід Бекхеми
Вікторія і Девід Бекхеми / Instagram / @victoriabeckham

Знамените подружжя Вікторії і Девіда Бекхемів, яке декілька днів тому відсвяткувало 19-річницю весілля, має великі проблеми в подружньому житті. У всякому разі так вважає експерт з мови тіла Джуди Джеймс.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Вчора, 5 липня, Девід і Вікторія провели майже весь день на стадіоні Perivale Park Athletics Track у Великобританії, де проходили дитячі змагання. Пара багато розмовляла, обіймалась і навіть схоже одягнулась, – джинси, біле взуття та білий "верх".

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Вікторія і Девід Бекхем на стадіоні

Експерт Джуді Джеймс пояснив деякі рухи тіла подружжя і розповів, що незважаючи на їхнє спростування чуток про розлучення, у сім’ї точно побутує конфлікт.

Ці кишенькові комп’ютери (гаджети, – 24 Канал) є односторонніми. І Девід явно сидить з безпристрасним поглядом, а Вікторія з любов’ю обіймає його руки, дивлячись йому в лице, так ніби і намагається привернути його увагу,
– зазначив експерт.

Чоловік додав, що мова тіла подружжя Бекхемів натякає на напругу, замішання, біль і конфлікт. Він вважає, що пара просто намагалась показати щасливі стосунки на камеру, але насправді у них дуже напружені відносини.

Варто нагадати, що Вікторія і Девід Бекхем одружилися в 1999 році. Вони виховують чотирьох дітей: 19-річного Брукліна, 15-річного Ромео, 13-річного Круза і 6-річну Харпер.

Теги: LifeStyle Вікторія Бекхем Мода
Джерело: 24 Канал
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