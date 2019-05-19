Напруга між США та Іраном: чи може конфлікт на Близькому Сході перерости у ядерну війну.

Санкції та військове оточення. Так сильно Дональд Трап не хоче, щоб у Ірана була ядерна зброя. Щоправда він перший вийшов з ядерних домовленостей, що якраз і унеможливлює виробництво атомних боєголовок. Тож поки Європа занепокоєна, рівень життя в Ірані падає, і влада вирішила відновити ядерну програму. І хоч усі сторони конфлікту начебто не хочуть війни, напруга все зростає.

Спалення американського прапора та погрози уявному Трампу. Так Іранці протестують проти нових санкцій, які нещодавно ввели проти їхньої країни США. Там з приходом Дональда Трампа тиснуть на Іран нібито через невиконання ядерної угоди. Відтак за два роки це вже позначилось на економіці та рівні життя проте Трамп не зупиняється. Відкликає дипломатів і нарощує військову міць.

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"Ми не хочемо нікого кривдити. А хочемо прозорих домовленостей. Ми не хочемо щоб вони мали ядерну зброю, це все чого ми прагнемо", – заявив президент США Дональд Трамп.

Європа, навпаки, послаблює свою присутність в Ірані. Нідерланди та Німеччина навіть відкликали військових, які тренувалися на Близькому Сході.

Це тимчасово. І пов'язано з поточною напругою в регіоні,

– повідомив речник міністра оборони Німеччини Дженс Флосдроф

На саміті у Брюсселі держсекретар США Майк Помпео не дійшов згоди і з міністрами закордонних справ ЄС. Там не сприятимуть військовому посиленню, а хочуть розв'язувати проблему дипломатично.



Майк Помпео

"Я підтверджую своє занепокоєння з приводу ризику ескалації в регіоні, який, безумовно, не потребує додаткових елементів дестабілізації та напруги, що є викликом для нас, зараз ми оцінюємо ситуацію і збираємо інформацію", – розповів верховний представник ЄС у закордонних справах та політиці безпеки Федеріка Могеріні.

Офіційний Тегеран готовий до загострення. Заявили, що у разі потреби зможуть дати відсіч американським військам.

Це помилка боятись американських військ та хвилюватися через їхні закиди і погрози. Їхня супер сила полягає саме в залякуванні. Та це всього лише пропаганда,

– заявив верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї

Іран також почав виходити з ядерної угоди. І вже призупинив виконання одного зі своїх ключових зобов'язань, а саме не виробляти уран.

Ядерну угоду підписали у Відні у 2015 році, яку назвали "Спільний всеосяжний план дій". Серед учасників – Іран, США, Росія, Франція, Китай, Велика Британія та Німеччина. За цим договором Захід погодився зняти з Тегерана санкції, натомість іранці мали б зупинити свою військову ядерну програму. На той момент країна була за крок до створення ядерної зброї.

В результаті з Ірану вивезли більшу частину радіоактивного надбання, демонтували центрифуги, позакривали реактори. Міжнародні інспектори, які постійно контролювали виконання угоди, не раз підтверджували, що Тегеран повністю виконує умови угоди.



Дональд Трамп

Та у це не вірив Дональд Трамп. Вийти з ядерної угоди – було у списку його передвиборчих обіцянок, яку він виконав минулого року. Хоч і конкретних доказів, що Тегеран порушував умови договору не надав. Вигоду вбачають його союзники – Ізраїль та Саудівська Аравія.

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"Ізраїль вже давно є опонентом Ірану, тож саме цій країні дуже вигідний тиск на Іран збоку адміністрації Трампа, щоб позбавити суперника ядерного потенціалу. Це дає Ізраїлю, як і Саудівській Аравії та іншим країнам Перської затоки козир з огляду на постійну військову напругу між країнами", – додав кореспондент Джон Гамблер.

Якщо Іран повернеться до розробки ядерної зброї, то загроза ядерного конфлікту на Близькому Сході може бути цілком реальною.