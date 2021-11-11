Нардеп Демченко захищав інтереси підрядника, який зірвав будівництво аеропорту в Дніпрі, – ЗМІ

Будівництво аеропорту в Дніпрі отримало шанс на завершення після зміни підрядної компанії. Замість "Альтіс Констракш" його будуватиме "Онур Констракшн Інтернешенл", яка реалізує проєкт до 2024 року за 5,6 млрд гривень.

Видання звернуло увагу на роль у скандальній історії з аеропортом нардепа Сергія Демченка.

Як повідомляє видання, новий підрядник має гарну репутацію та багато реалізованих будівельних проєктів в Україні, що відрізняє його від "Альтіс Констракшн", яку після року корупційних скандалів усунули з проєкту з формулюванням "невиконання або неналежне виконання підрядником зобов'язань, передбачених договором".

Свого часу "Альтіс Констракшн" виграла тендер, запропонувавши ціну на 30% нижче за стартову – 3,95 млрд замість 5,7 млрд гривень. Проте вже тоді місцеві ЗМІ називали суму узятою зі стелі, оскільки не було жодної розробленої та затвердженої документації. Ціни будматеріалів виявилися заниженими на 30-40%. Також викликав занепокоєння той факт, що "Альтіс" раніше не займався будівництвом аеропортів та злітно-посадкових смуг.

У цій історії журналісти звертають увагу на роль народного депутата від "Слуги народу" Сергія Демченка. У той час, як на будмайданчику фактично створювалася видимість робіт, на що вказували репортажі місцевих ЗМІ, Демченко на своєму сайті та у Facebook захоплювався їх начебто швидкими темпами.

Інтерес до теми з боку Демченка видається логічним, оскільки територія майбутньої повітряної гавані Дніпра належить до його мажоритарного округу. Але іншого пояснення будівництву "віртуальних замків", окрім корисливих спонукань, видання не знаходить.

Явне покривання порушень з боку дружнього йому підрядника "Альтіс Констракшн" свідчить, що депутат, швидше за все, і сам був зацікавлений отримати певну вигоду з цього проєкту. Але тепер доводиться починати все спочатку,

– пишуть журналісти видання.

Корисливим інтересом видання пояснює й те, що тепер Демченко вихваляє вже нового підрядника.

"Тепер, ніби нічого і не трапилося, Демченко переключився на "Онур" і намагається вклинитись у процес будівництва аеропорту з уже новим підрядником", – констатує РБК-Україна.

Раніше політолог Олексій Голобуцький звинуватив Демченка у тому, що той брехав про ситуацію з аеропортом у Дніпрі, покриваючи бездіяльність підрядника.