Нардеп Костянтин Касай 15 вересня написав заяву про свій вихід з партії "Слуга народу", а також з ради Полтавської обласної партійної організації.

Касай заявив, що вийшов з партії, бо не погоджується з тим, що кандидатів у депутати на місцевих виборах одноосібно обирає голова Полтавської обласної партійної організації Ольга Савченко. Про це нардеп розповів виданню "Полтавщина".

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Що далі планує робити Касай

Нардеп повідомив, що він не виходитиме з парламентської фракції, але місцевими виборами більше не займатиметься. Також Касай розповів, що планує жорстко контролювати нову місцеву владу, незалежно від того, хто переможе на виборах.

Вихід з партії "Слуга народу" вже позначився на голосуваннях Касая. Так, він 15 вересня утримався в голосуваннях щодо низки рішень у парламенті. Зокрема, і щодо ситуації в Білорусі.



Заява Касая про вихід з партії "Слуга народу" / Документ з телеграм-каналу нардепа Олександра Дубінського