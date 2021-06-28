У коментарі одному з видань Васильковський заявив, що вранці 28 червня здав усі аналізи, щоб доказати, що не був п'яний і не вживав наркотики.

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"Слуга" запевняє, що був тверезий

Чесно, у мене вже тиск, відчуваю, що ковбасить, я вже не радий, що політиком став. Жах який. Але нічого пройдемо і це. Забрали права, не розумію чому, буду писати скарги,

– заявив нардеп.

Він розповів, що о 10:00 поїхав особисто на державну експертизу і здав повністю всі аналізи: "на алкоголь, на наркотики, на все, що було". Результат алкогольної експертизи у нього вже є, наркотичної буде 15 липня.

"Мене просто так зупинили, я просто їхав додому, і просто вирішили написати якусь дурницю", – запевнив "слуга". За його словами, тепер він намагається показати, що не "жираф".

Слова про його нібито п'яне водіння називає наклепом. Мовляв, здебільшого їздить з водієм, однак напередодні вирішив зробити виняток. Алкоголь, переконує Васильковський, він не вживає через гепатит.

Також парламентар розповів, що його зупинили 7 екіпажів поліції, у яких при собі не було алкотестерів. А він їх нібито запитав: "А як в обличчя? У вас що детектор в носі або що". Васильковський підсумував, що після цього все й почалося.

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